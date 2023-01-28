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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ: ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການທາງອ້ອມເລກ 4 ເຂດນະຄອນຫຼວງໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ

ວຽກງານບຸກເບີກໜ້າພຽງໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງໄວມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ຕັດສິນໃຈຕໍ່ໂຄງການຄົມມະນາຄົມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ 3 ທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີໂຄງການໄປຜ່ານ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄປກວດກາວຽກງານຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການ (ພາບ: TTXVN)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ມັງກອນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄປກວດກາວຽກງານຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການ ແລະ ບຸກເບີກໜ້າພຽງໂຄງການລົງທຶນກໍ່ສ້າງທາງອ້ອມເລກ 4 - ເຂດນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ. ດ້ວຍຄວາມຍາວທັງໝົດ 112,8 ກມ.

ປະຈຸບັນ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ສຳເລັດໜ້າວຽກບຸກເບີກໜ້າພຽງໄດ້ມອບໃຫ້ບັນດາທ້ອງຖິ່ນດ້ວຍເນື້ອທີ່ມີລວງຍາວທັງໝົດ 58,2 ກມ ໃນບໍລິເວນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ.

ເມື່ອລົງກວດກາຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ວຽກງານບຸກເບີກໜ້າພຽງໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງໄວມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ຕັດສິນໃຈຕໍ່ໂຄງການຄົມມະນາຄົມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ 3 ທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີໂຄງການໄປຜ່ານແມ່ນ ຮ່າໂນ້ຍ, ບັກນິງ, ຮືງອຽນ ໄດ້ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນການບຸກເບີກໜ້າພຽງ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະພາມອບ-ຮັບ, ບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຮີບເຮັ່ງສຸມໃສ່ເປັນຢ່າງສູງທີ່ສຸດ, ໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ການກໍ່ສ້າງທາງ, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນສະພາບລົດຕິດໂດຍໄວ ພ້ອມທັງເປີດເຂດພັດທະນາໃໝ່.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ຂະແໜງທະນາຄານຄວນສືບຕໍ່ເປັນເຈົ້າການ, ມີນະໂຍບາຍຢ່າງທັນການ

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