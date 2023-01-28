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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ປຸກລະດົມວັນບຸນປູກຕົ້ນໄມ້ ຮູ້ບຸນຄຸນປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ຕະຫຼອດໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີປຸກລະດົມພິທີວັນບຸນປູກຕົ້ນໄມ້ຮູ້ບຸນຄຸນປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ຕະຫຼອດໄປ ຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານ K9 - ດາຈົງ, ບາວີ, ຮ່າໂນ້ຍ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ  

ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນເຕັດປີແມວ 2023, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ມັງກອນ (ກົງກັບວັນທີ 6 ເດືອນ ຈຽງ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີປຸກລະດົມພິທີວັນບຸນປູກຕົ້ນໄມ້ຮູ້ບຸນຄຸນປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ຕະຫຼອດໄປ ຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານ K9 - ດາຈົງ, ບາວີ, ຮ່າໂນ້ຍ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີປຸກລະດົມວັນບຸນປູກຕົ້ນໄມ້ຮູ້ບຸນຄຸນປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ - ລະດູບານໃໝ່ປີແມວ 2023, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ກ່ອນນີ້ 64 ປີ, ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກຖ້ວນໜ້າສະໜັບສະໜູນເດືອນປູກຕົ້ນໄມ້: “ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ 10 ປີແມ່ນປູກຕົ້ນໄມ້”. ນັບແຕ່ນັ້ນມາຮອດປະຈຸບັນ, “ວັນບຸນປູກຕົ້ນໄມ້” ໄດ້ກາຍເປັນມູນເຊື້ອອັນດີງາມຂອງປະຊາຊົນໃນໂອກາດລະດູບານໃໝ່ວຽນມາ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ມີປ່ານັບລ້ານເຮັກຕາ, ຕົ້ນໄມ້ນັບຮ້ອຍລ້ານຕົ້ນໄດ້ປູກໃນທົ່ວທຸກແຫ່ງຂອງປະເທດ.

 ພາຍຫຼັງພິທີປຸກລະດົມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ແລະ ບັນດາຜູ້ແທນ, ພະນັກງານ, ນັກຮົບກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນວັນນະໄດ້ປູກຕົ້ນໄມ້ 3.000 ຕົ້ນຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານ K9 - ດາຈົງ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຂະແໜງທະນາຄານຄວນສືບຕໍ່ເປັນເຈົ້າການ, ມີນະໂຍບາຍຢ່າງທັນການ

ຂະແໜງທະນາຄານຄວນສືບຕໍ່ເປັນເຈົ້າການ, ມີນະໂຍບາຍຢ່າງທັນການ

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