ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ປຸກລະດົມຂະບວນການປະຢັດພະລັງງານ

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ໜ່ວຍປະຕິບັດງານຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ ໄດ້ຍົກອອກແຜນການຮັກສາຄວາມເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຄວບຄຸມສະພາບນ້ຳມັນໃນເດືອນ ມີນາ, ກະກຽມແຜນການໃຫ້ແກ່ຊຸມເດືອນຕໍ່ໄປ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ. (ພາບ: Dương Giang-TTXVN)   

ວັນທີ 10 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ຟ້າມມິນຈິງ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກັບໜ່ວຍຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ, ປຶກສາຫາລືບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂເພື່ອຮັບປະກັນແຫຼ່ງສະໜອງພະລັງງານ, ຮັກສາລາຄານ້ຳມັນໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ.

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ໜ່ວຍປະຕິບັດງານຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ ໄດ້ຍົກອອກແຜນການຮັກສາຄວາມເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຄວບຄຸມສະພາບນ້ຳມັນໃນເດືອນ ມີນາ, ກະກຽມແຜນການໃຫ້ແກ່ຊຸມເດືອນຕໍ່ໄປ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ສະເໜີໃຫ້ຫັນແຫຼ່ງສະໜອງນ້ຳມັນດິບເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ; ຜັນຂະຫຍາຍໝາກຜົນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີບັນດາປະເທດເຂດອ່າວ ທີ່ຫາກໍ່ຜ່ານມາ ເພື່ອເພີ່ມແຫຼ່ງສະໜອງ, ຮັບປະກັນນ້ຳມັນຈາກແຫຼ່ງນຳເຂົ້າ 30%, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ປຸກລະດົມຂະບວນການປະຢັດພະລັງງານ, ນຳໃຊ້ພະລັງງານສີຂຽວ, ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ.

“ປຸກລະດົມຂະບວນການປະຢັດພະລັງງງານ ແລະ ນຳໃຊ້ພະລັງງານສີຂຽວຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ. ຍູ້ແຮງການໂຄສະນາໃຫ້ຊາວ ຫວຽດນາມ ນຳໃຊ້ສິນຄ້າ ຫວຽດນາມສົ່ງເສີມການຫັນໄປສູ່ການນຳໃຊ້ພາຫະນະຄົມມະນາຄົມໄຟຟ້າ ແລະ ເຊື້ອເພີງສະອາດ. ທັງແມ່ນຂະບວນການປະຢັດພະລັງງານ ແຕ່ກໍ່ທັງແມ່ນການຫັນປ່ຽນພະລັງງານສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ພາຫະນະຄົມມະນາຄົມສາທາລະນະ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນກວາງເຟືອງ ໄປກວດກາວຽກງານກະກຽມການເລືອກຕັ້ງຢູ່ ແທັງຮວາ

ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນກວາງເຟືອງ ໄປກວດກາວຽກງານກະກຽມການເລືອກຕັ້ງຢູ່ ແທັງຮວາ

ວຽກງານສ້າງຕັ້ງບັນດາໜ່ວຍຮັບຜິດຊອບການເລືອກຕັ້ງ, ສ້າງບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ, ກະກຽມພື້ນຖານດ້ານວັດຖຸຢູ່ບັນດາເຂດປ່ອນບັດໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຕິດແທດກັບຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ.
