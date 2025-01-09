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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ້ງ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ລາວ ແລະ ເປັນປະທານຮ່ວມ ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ມັງກອນ 2025, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ້ງ ໄດ້ເດີນທາງມາຮອດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ລາວ ແລະ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 47 ຂອງຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແຕ່ວັນທີ 9 – 10 ມັງກອນ.

ໂດຍ​ໄດ້​ຮັບ​ຄຳ​ເຊີນ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນ​ໄຊ ສີ​ພັນ​ດອນ, ທ່ານ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າ​ມມິ​ງຈິ້ງ ​ແລະ ຄະນະ​ຜູ້​ແທນ​ຂັ້ນ​ສູງ​ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ​ໄດ້​ມາ​ຢ້ຽມຢາມ ລາວ ​ແລະ ​ເປັນ​ປະທານ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 47 ຂອງ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ລະຫວ່າງ​ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວ ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 9 10 ມັງກອນ 2025.

ພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ້ງ ຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນ ວັດໄຕ. (ພາບ: ເຢືອງຢາງ/VNA)

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ້ງ ໄດ້ໄປຮອດສະໜາມບິນສາກົນ ວັດໄຕ. (ພາບ: ເຢືອງຢາງ/VNA)

ພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ້ງ ຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນ ວັດໄຕ. (ພາບ: ເຢືອງຢາງ/VNA)

ພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ້ງ ຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນ ວັດໄຕ. (ພາບ: ເຢືອງຢາງ/VNA)

ປະຕິບັດ: VNP/VNA

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຮ່ວມມືການລົງທຶນ 2025

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຮ່ວມມືການລົງທຶນ 2025

ຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ມັງກອນ 2025, ຢູ່ ລາວ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ້ງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຮ່ວມມືການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2025 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ: “ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ”.
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