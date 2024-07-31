Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄປຮອດນະຄອນຫຼວງ ນິວເດລີ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ອິນເດຍ

ໃນການຢ້ຽມຢາມ, ດ້ານໜຶ່ງ 2 ຝ່າຍປັບປຸງບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ດ້ານໜຶ່ງເປີດກວ້າງບັນດາຂົງເຂດເຊິ່ງ 2 ຝ່າຍມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງ
(ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ອິນເດຍ)

ວັນທີ 30 ກໍລະກົດ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ເຮືອບິນນຳສົ່ງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງຈອດຢູ່ສະໜາມບິນທະຫານ Palam, ນະຄອນຫຼວງ ນິວເດລີ, ປະເທດ ອິນເດຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ປະເທດ ອາຊີໃຕ້ນີ້, ແຕ່ວັນທີ 30 ກໍລະກົດ ແລະ 01 ສິງຫາ, ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິນເດຍ Narendra Modi.

ຄາດວ່າໃນການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະມີບັນດາການເຈລະຈາ ແລະ ພົບປະແລກປ່ຽນກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິນເດຍ Narendra Modi, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Droupadi Murmu, ທ່ານປະທານສະພາສູງ Jagdeep Dhankhar ແລະ ທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ Om Birla. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍ່ຈະພົບປະກັບການນຳພັກການເມືອງ ອິນເດຍ ຈຳນວນໜຶ່ງ; ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາເວທີປາໄສ, ການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບວິສາຫະກິດຂອງ 2 ປະເທດ; ຕ້ອນຮັບບັນດາການນຳກຸ່ມບໍລິສັດເສດຖະກິດແຖວໜ້າຂອງ ອິນເດຍ…

ໃນການຢ້ຽມຢາມ, ດ້ານໜຶ່ງ 2 ຝ່າຍປັບປຸງບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ດ້ານໜຶ່ງເປີດກວ້າງບັນດາຂົງເຂດເຊິ່ງ 2 ຝ່າຍມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງ, ຄື: ເອເລັກໂຕນິກ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ການຢາ, ພະລັງງານທົດແທນ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ… ການຢ້ຽມຢາມຈະປະກອບສ່ວນນຳການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ອິນເດຍ ເຂົ້າສູ່ແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນກວ່າອີກ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການນຳຕ່າງປະເທດຄົນທຳອິດໄດ້ຮັບການເຊື້ອເຊີນຢ້ຽມຢາມ ອິນເດຍ, ພາຍຫຼັງ ອິນເດຍ ເລືອກຕັ້ງສະພາຕ່ຳ ແລະ ລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ເມື່ອເດືອນ ມິຖຸນາ ຜ່ານມາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມີ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດກວ່າ 100 ຄົນ ໃນ​ເຫດ​ດິນ​ເຊາ​ະ​ເຈືອນ ຢູ່​ ອິນ​ເດຍ

ມີ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດກວ່າ 100 ຄົນ ໃນ​ເຫດ​ດິນ​ເຊາ​ະ​ເຈືອນ ຢູ່​ ອິນ​ເດຍ

ສື່ມວນຊົນ ອິນເດຍ ໄດ້ໃຫ້ຂ່າວວ່າ ໄລ່ຮອດຕອນຄ່ຳວັນທີ 30 ກໍລະກົດ ໄດ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 106 ຄົນ ໃນເຫດດິນເຊາະເຈື່ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ລັດ Kerala ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດຂອງພາກໃຕ້ ອິນເດຍ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top