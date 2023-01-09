ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄປສຳຫລວດບາງກິດຈະກຳຈຸດສຸມຢູ່ ຟູອຽນ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເຫນີ ແຂວງ ຟູອຽນ ສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແຫນງການ ຜັນຂະຫຍາຍການພັດທະນາເຂດຕາມການວາງແຜນຜັງທີ່ໄດ້ຮັບການເຊັນອະນຸມັດ ພ້ອມທັງຄົ້ນຄ້ວາພັດທະນາບັນດາຂະແຫນງ, ຂົງເຂດ ຕາມທິດນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສູງ, ເຕັກໂນໂລຊີຂຽວເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ພິເສດ ພັດທະນາບັນດາຂະແຫນງຕ້ອງມີຄວາມກົມກຽວ, ມີນະໂຍບາຍດຶງດູດການລົງທຶນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນລະດົມບັນດາແຫລ່ງກຳລັງຕາມວິທີການຮ່ວມມື ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເພື່ອພັດທະນາເຂດໃຫ້ກາຍເປັນບັນດາກຳລັງຫນູນເຕີບໂຕຂອງແຂວງ ແລະ ຂອງເຂດ.