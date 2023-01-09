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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄປສຳຫລວດບາງກິດຈະກຳຈຸດສຸມຢູ່ ຟູອຽນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 8 ມັງກອນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານ ໄດ້ລົງສຳຫລວດບາງກິດຈະກຳ, ໂຄງການຢູ່ບໍລິເວນແຂວງ ຟູອຽນ ແລະ ເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ເຫນືອ - ໃຕ້ ຕອນຜ່ານແຂວງ ຟູອຽນ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄປສຳຫລວດບາງກິດຈະກຳຈຸດສຸມຢູ່ ຟູອຽນ  

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເຫນີ ແຂວງ ຟູອຽນ ສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແຫນງການ ຜັນຂະຫຍາຍການພັດທະນາເຂດຕາມການວາງແຜນຜັງທີ່ໄດ້ຮັບການເຊັນອະນຸມັດ ພ້ອມທັງຄົ້ນຄ້ວາພັດທະນາບັນດາຂະແຫນງ, ຂົງເຂດ ຕາມທິດນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສູງ, ເຕັກໂນໂລຊີຂຽວເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ພິເສດ ພັດທະນາບັນດາຂະແຫນງຕ້ອງມີຄວາມກົມກຽວ, ມີນະໂຍບາຍດຶງດູດການລົງທຶນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນລະດົມບັນດາແຫລ່ງກຳລັງຕາມວິທີການຮ່ວມມື ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເພື່ອພັດທະນາເຂດໃຫ້ກາຍເປັນບັນດາກຳລັງຫນູນເຕີບໂຕຂອງແຂວງ ແລະ ຂອງເຂດ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວັນທີ 9 ມັງກອນ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ອັດກອງປະຊຸມວິສາມັນເທື່ອທີ 2

ວັນທີ 9 ມັງກອນ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ອັດກອງປະຊຸມວິສາມັນເທື່ອທີ 2

ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ລົງປະຊາມະຕິຮັບຮອງເອົາມະຕິກ່ຽວກັບການວາງແຜນຜັງສັງລວມແຫ່ງຊາດໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050.
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