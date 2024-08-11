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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຮັດວຽກກັບນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ

ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ.

(ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມີນ, ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ການປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 98 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການທົດລອງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດສະເພາະຈຳນວນໜຶ່ງເພື່ອພັດທະນານະຄອນ.

        ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ດ້ວຍບົດບາດສຳຄັນຂອງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແມ່ນ “ແກ່ນສານ, ຂົ້ວເຕີບໂຕຂອງເຂດ”, ແມ່ນ “ນະຄອນສີວິໄລ, ທັນສະໄໝ, ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ ປະດິດຄິດສ້າງ”, ແມ່ນ “ສູນກາງເສດຖະກິດ, ການເງິນ, ການຄ້າ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳຂອງທົ່ວປະເທດ”, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງທີ່ໄດ້ວາງອອກສຳລັບນະຄອນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງແມ່ນໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ. ສະນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງຕ້ອງສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລື, ຊອກຫາມາດຕະການແກ້ໄຂເພື່ອຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ປະຕິບັດເປົ້າໝາຍທີ່ລັດຖະບານໄດ້ວາງອອກແມ່ນ, ຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ຊຸກຍູ້ບັນດາກຳລັງໜູນການເຕີບໂຕ, ຮັບປະກັນບັນດາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່.

        ເມື່ອເຕື້ອງເຖິງມາດຕະການແກ້ໄຂ, ໜ້າທີ່ຈຸດສຸມຈຳນວນໜຶ່ງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຕ້ອງມີຄວາມຕັດສິນໃຈສູງກວ່າ, ມີຄວາມມານະພະຍາຍາມຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າ, ມີການປະທຳຢ່າງຂ້ຽວຂາດກວ່າ, ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດສະເພາະໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນກວ່າ. ທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຄຸ້ມຄອງ, ນະໃຊ້ ແລະ ຍູ້ແຮງການປ່ອບເງິນລົງທຶນສາທາລະນະ; ຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າການປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຈຸດສຸມ, ຮີບດ່ວນທ່ີໄດ້ຮັບມອບໝາຍ.

       ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ປະທານສະພາປະສານງານເຂດທາງທິດຕາເວັນອອກພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ (ສະພາ), ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 4 ຂອງສະພາ ເພື່ອສຳຫຼວດກວດຄືນການປະຕິບັດບັນດາເນື້ອໃນທີ່ໄດ້ວາງອອກທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 3 ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍການວາງແຜນຜັງເຂດທາງທິດຕາເວັນອອກພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ, ໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປຸກລຸກຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງໄວໜຸ່ມ - ແປວໄຟ 3 ກ່ຽມພ້ອມແຈ້ງສະຫວ່າງຕະຫຼອດໄປ

ປຸກລຸກຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈ “ຄວາມຄາດຫວັງຂອງໄວໜຸ່ມ - ແປວໄຟ 3 ກ່ຽມພ້ອມແຈ້ງສະຫວ່າງຕະຫຼອດໄປ”

ລາຍການໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຕົວພະຍານປະຫວັດສາດຫຼາຍຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການ “3 ກ່ຽມພ້ອມ” ແລະ ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ໄວໜຸ່ມນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ກວ່າ 2.500 ຄົນ.
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