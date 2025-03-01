Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານການສົນທະນາກັບບັນດາວິສາຫະກິດ ຈີນ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາວິສາຫະກິດ ຈີນ ຕັ້ງໜ້າຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ, ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຈາກວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍໃຫ້ກາຍເປັນວິສາຫະກິດໃຫຍ່, ມີລະດັບເຕັກໂນໂລຊີພັດທະນາ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານການສົນທະນາກັບບັນດາວິສາຫະກິດ ຈີນ (ພາບ: nhandan.vn)

 ຕອນບ່າຍ 28 ກຸມພາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານການສົນທະນາກັບບັນດາວິສາຫະກິດ ຈີນ. ນີ້ແມ່ນການສົນທະນາຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກັບປະຊາຄົມວິສາຫະກິດຕ່າງປະເທດໃນປີ 2025.

ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດພວມຢູ່ໃນໄລຍະດີງາມທີ່ສຸດ, 2 ພັກ, 2 ລັດບໍ່ມີເປົ້າໝາຍອື່ນແມ່ນການພັດທະນາປະເທດໃຫ້ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ວັດທະນາຖາວອນ, ປະຊາຊົນນັບມື້ນັບອີ່ມໜຳສຳລານສົມບູນພູນສຸກ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາວິສາຫະກິດ ຈີນ ຕັ້ງໜ້າຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ, ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຈາກວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍໃຫ້ກາຍເປັນວິສາຫະກິດໃຫຍ່, ມີລະດັບເຕັກໂນໂລຊີພັດທະນາ, ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາມູນຄ່າທົ່ວໂລກ; ເປີດກວ້າງຂອບເຂດການລົງທຶນ, ລົງທຶນເຂົ້າບັນດາກຳລັງໜູນເຕີບໂຕ, ຄື: ການລົງທຶນ, ສົ່ງອອກ, ບັນດາຂະແໜງຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນ, ຄື: ເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, ປັນຍາປະດິດ (AI)…

ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ແມ່ນສະຖານທີ່ລົງທຶນດຶງດູດໃຈໃນໂລກ, ເປັນຕ່ອງໂສ້ສຳຄັນໃນລະບົບສະໜອງທົ່ວໂລກ. ບັນດາວິສາຫະກິດ ຈີນ ປາດຖະໜາຢາກເປີດກວ້າງການລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເສື້ອຍາວ ຫວຽດນາມ - ຫວຽດນາມ ບືນຕົວຂຶ້ນສູງ

“ເສື້ອຍາວ ຫວຽດນາມ - ຫວຽດນາມ ບືນຕົວຂຶ້ນສູງ”

ງານບຸນໄດ້ສຸມໃສ່ລາຍການສະແດງເສື້ອຍາວ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມໂດຍກົງຂອງປະມານ 3.000 ຄົນ ຢູ່ຖະໜົນຍ່າງ ຫງວຽນເຫ້ວ ແລະ ກວ່າ 50.000 ຄົນຢູ່ບັນດາສະຖານທີ່ຢູ່ 21 ເມືອງ, ນະຄອນ ທູດຶກ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top