ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເດີນທາງມາຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການໄປປະຕິບັດງານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຢູ່ ລາວ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 11 ຕຸລາ, ເຮືອບິນນຳສົ່ງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມາຮອດສະໜາມບິນ ໂນ້ຍບ່າຍ, ຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການປະຕິບັດງານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 44, 45 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ປະເທດ ລາວ ຢ່າງຈົບງາມ, ແຕ່ວັນທີ 08 – 11 ຕຸລາ.
ດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວເກືອບ 60 ຄັ້ງ ນັບທັງຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ 2 ຝ່າຍ, ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີນຳໜ້າ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກອງປະຊຸມ ສົ່ງສານສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບ ອາຊຽນ ແລະ ອະນາຄົດຂອງ ອາຊຽນ; ຢືນຢັນບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນອາຊຽນ; ພ້ອມທັງສົມທົບກັນ, ໜູນຊ່ວຍ ລາວ ດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານ ອາຊຽນ 2024 ໃຫ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດ, ຜ່ານນັ້ນ, ເພີ່ມທະວີນ້ຳໃຈສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍ່ມີການພົບປະ 2 ຝ່າຍກັບການນຳຫຼາຍປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຂອງ ອາຊຽນ; ພ້ອມກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ, ກຳປູເຈຍ ຈັດການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຢ່າງເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 3 ປະເທດ.