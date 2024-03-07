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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີ 3 ຂອດບຸກທະລຸ ແລະ ການເພີ່ມທະວີ 3 ປະການໃຫ້ແກ່ການພົວພັນ ອາຊຽນ - ອົດສະຕາລີ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຊົມເຊີຍເລື່ອງ ອົດສະຕາລີ ໄດ້ເພີ່ມຈຳນວນເງິນເພີ່ມຕື່ມກວ່າ 146 ລ້ານ USD ໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ.
(ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 06 ມີນາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ຢູ່ Melbourne, ປະເທດ ອົດສະຕາລີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ອາຊຽນ - ອົດສະຕາລີ (1974 – 2024).

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຊົມເຊີຍເລື່ອງ ອົດສະຕາລີ ໄດ້ເພີ່ມຈຳນວນເງິນເພີ່ມຕື່ມກວ່າ 146 ລ້ານ USD ໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ, ສ້າງກອງທຶນລົງທຶນມີມູນຄ່າກວ່າ 1,3 ຕື້ USD ແລະ ປະກາດຂໍ້ລິເລີມຫຼາຍຢ່າງ ເພື່ອຊຸກຍູ້ດ້ານການຄ້າ - ການລົງທຶນກັບບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ.   

ຕີລາຄາສູງຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຮ່ວມມືຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງລະຫວ່າງ 2 ຝ່າຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະເໜີ 3 ຂອດບຸກທະລຸ ແລະ ການເພີ່ມທະວີ 3 ປະການໃຫ້ແກ່ການພົວພັນ ອາຊຽນ - ອົດສະຕາລີ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, 3 ຂອດບຸກທະລຸ, ລວມມີ: ບຸກທະລຸໃນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ; ບຸກທະລຸໃນການຮ່ວມມືພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະນາກອນມະນຸດ; ບຸກທະລຸໃນການຮ່ວມມືດ້ານວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ, ມຸ່ງໄປເຖິງຄວາມສາມາດເຈລະຈາສັນຍາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ອາຊຽນ - ອົດສະຕາລີ.

ການເພີ່ມທະວີ 3 ປະການເຊິ່ງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີ, ລວມມີ: ເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ຮ່ວມມືຮັບປະກັນສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ພາກພື້ນ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືເຂດອະນຸພາກພື້ນ, ຮັດແຄບໄລຍະຫ່າງການພັດທະນາ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ກ່າວປະນາມການບຸກໂຈມຕີດ້ວຍຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ໄຮ້ມະນຸດສະທຳຕໍ່ບັນດາເສັ້ນທາງເດີນທະເລສາກົນ

ຫວຽດນາມ ກ່າວປະນາມການບຸກໂຈມຕີດ້ວຍຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ໄຮ້ມະນຸດສະທຳຕໍ່ບັນດາເສັ້ນທາງເດີນທະເລສາກົນ

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ກ່າວປະນາມຢ່າງຮຸນແຮງຕໍ່ການບຸກໂຈມຕີທາງທະເລສາກົນ, ພາຍຫຼັງການບຸກໂຈມຕີຂອງ Houthi ຢູ່ອ່າວ Eden ເຮັດໃຫ້ລູກເຮືອ ຫວຽດນາມ ຄົນໜຶ່ງເສຍຊີວິດ.
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