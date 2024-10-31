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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ Aramco ເຂົ້າຮ່ວມການລົງທຶນໃນຂົງເຂດກັ່ນນ້ຳມັນຢູ່ ຫວຽດນາມ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດນ້ຳມັນອາຍແກັດ ຫວຽດນາມ (PVN) ສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນເພື່ອບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມຢ່າງສູງ, ມີບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືລະອຽດ.
(ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບທ່ານ Amin Al-Nasser, ປະທານທັງເປັນຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ກຸ່ມບໍລິສັດນ້ຳມັນອາຍແກັດ ອາຣັບບີຊະອຸດີ)

ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂໍ້ລິເລີ່ມການລົງທຶນອະນາຄົດຄັ້ງທີ 8 (FII8), ຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຢູ່ ອາຣັບບີຊະອຸດີ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Riyadh, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Amin Al-Nasser, ປະທານທັງເປັນຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ກຸ່ມບໍລິສັດນ້ຳມັນອາຍແກັດ ອາຣັບບີຊະອຸດີ (Saudi Aramco).

        ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດນ້ຳມັນອາຍແກັດ ຫວຽດນາມ (PVN) ສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນເພື່ອບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມຢ່າງສູງ, ມີບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືລະອຽດ. ໃນນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສົ່ງເສີມໃຫ້ Saudi Aramco ຮ່ວມມືລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທັງການກັ່ນນ້ຳມັນ ແລະ ຜະລິດນ້ຳມັນ, ສາງ ແລະ ແຈກຢາຍ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກນັບທັງພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກອີກດ້ວຍ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍ່ສະເໜີໃຫ້ Aramco ເຂົ້າຮ່ວມການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດນ້ຳມັນອາຍແກັດ, ພິເສດແມ່ນບັນດາໂຄງການກັ່ນນ້ຳມັນໃຫຍ່ຂອງ ຫວຽດນາມ, ພັດທະນາການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ ໃນຂົງເຂດຜະລິດຕະພັນນ້ຳມັນ, ອາຍແກັດ, ເຄມີນ້ຳມັນອາຍແກັດ, ຄື: ນຳມັນດິບ, LNG, ຝຸ່ນເຄມີ…

        ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ພາຍໃຕ້ການເປັນສັກຂີພິຍານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, PVN ແລະ Saudi Aramco ໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດການຄ້ານ້ຳມັນອາຍແກັດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ​່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ປາ​ກິດ​ສະ​ຖານ Shehbaz Sharif

ທ​່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ປາ​ກິດ​ສະ​ຖານ Shehbaz Sharif

ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບ ປາກິດສະຖານ, ປາດຖະໜາຢາກນຳການພົວພັນສອງປະເທດນັບມື້ນັບເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ,ພິເສດໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ການຄ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ…
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