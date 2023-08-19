ຂ່າວສານ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ລົງກວດກາວຽກງານກະກຽມສົກຮຽນໃຫມ່ 2023 – 2024 ຢູ່ ກອນຕູມ 19/08/2023 ໃນການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ແຂວງ ກອນຕູມ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ສິງຫາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມກິນນອນຊົນເຜົ່າ ຕູເມີຣົງ ຢູ່ ຕາແສງ ດັກຮ່າ ເມືອງ ຕູເມີຣົງ, ລົງກວດກາວຽກງານກະກຽມສົກຮຽນໃຫມ່ 2023 – 2024 ຂອງແຂວງ ກອນຕູມ. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນຫນັກວ່າ: ໃນສົກຮຽນໃຫມ່ 2023 – 2024, ຂະແຫນງການສຶກສາ ກອນຕູມ ແລະ ແຂວງ ຕ້ອງສຸມໃສ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບການສິດສອນ ແລະ ຮ່ຳຮຽນ, ຮັບປະກັນໃຫ້ມີພື້ນຖານດ້ານວັດຖຸຢ່າງຄົບຖ້ວນໃຫ້ນັກຮຽນໃນການຮ່ຳຮຽນ, ດຳເນີນຊີວິດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາໂຮງຮຽນກິນນອນຊົນເຜົ່າ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວັງວ່າ ສົກຮຽນໃຫມ່ນີ້ ຂະແຫນງການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ ແຂວງ ກອນຕູມ, ໂຮງຮຽນກິນນອນຊົນເຜົ່າ ຕູເມີຣົງ ຈະບັນລຸໝາກຜົນສູງກວ່າສົກຮຽນກ່ອນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢຶ້ຢ່າມຖາມຂ່າວຄູອາຈານຢູ່ ໂຮງຮຽນກິນນອນຊົນເຜົ່າ. ພາບ:Dương Giang/TTXVN (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)