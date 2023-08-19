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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ລົງກວດກາວຽກງານກະກຽມສົກຮຽນໃຫມ່ 2023 – 2024 ຢູ່ ກອນຕູມ

ໃນການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ແຂວງ ກອນຕູມ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ສິງຫາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມກິນນອນຊົນເຜົ່າ ຕູເມີຣົງ ຢູ່ ຕາແສງ ດັກຮ່າ ເມືອງ ຕູເມີຣົງ, ລົງກວດກາວຽກງານກະກຽມສົກຮຽນໃຫມ່ 2023 – 2024 ຂອງແຂວງ ກອນຕູມ. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນຫນັກວ່າ: ໃນສົກຮຽນໃຫມ່ 2023 – 2024, ຂະແຫນງການສຶກສາ ກອນຕູມ ແລະ ແຂວງ ຕ້ອງສຸມໃສ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບການສິດສອນ ແລະ ຮ່ຳຮຽນ, ຮັບປະກັນໃຫ້ມີພື້ນຖານດ້ານວັດຖຸຢ່າງຄົບຖ້ວນໃຫ້ນັກຮຽນໃນການຮ່ຳຮຽນ, ດຳເນີນຊີວິດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາໂຮງຮຽນກິນນອນຊົນເຜົ່າ.  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວັງວ່າ ສົກຮຽນໃຫມ່ນີ້ ຂະແຫນງການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ ແຂວງ ກອນຕູມ, ໂຮງຮຽນກິນນອນຊົນເຜົ່າ ຕູເມີຣົງ ຈະບັນລຸໝາກຜົນສູງກວ່າສົກຮຽນກ່ອນ.  
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢຶ້ຢ່າມຖາມຂ່າວຄູອາຈານຢູ່ ໂຮງຮຽນກິນນອນຊົນເຜົ່າ. ພາບ:Dương Giang/TTXVN  

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

AEM55: ຫວຽດນາມ ປະກອບຄຳເຫັນຢ່າງຕັ້ງຫນ້າໃນການຮ່ວມມືເສດຖະກິດພາຍໃນກຸ່ມອາຊຽນ

AEM55: ຫວຽດນາມ ປະກອບຄຳເຫັນຢ່າງຕັ້ງຫນ້າໃນການຮ່ວມມືເສດຖະກິດພາຍໃນກຸ່ມອາຊຽນ

ບັນດາລັດຖະມົນຕີໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ 4 ໃນຈຳນວນ 7 ຂໍ້ລິເລີ່ມຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດຂອງອິນໂດເນເຊຍ ຊື່ງແມ່ນປະເທດເປັນປະທານ ອາຊຽນ ໃນປີນີ້ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດ, ພິເສດແມ່ນການລົງນາມໃນອະນຸສັນຍາສະບັບທີ 2 ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງສັນຍາການຄ້າເສລີ ອາຊຽນ -ອົດສະຕາລີ ແລະ ນິວເຢີແລນ
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