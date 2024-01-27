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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນບຸນເຕັດຢູ່ກົມໃຫຍ່ II, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢືນຢັນວ່າ, ກຳລັງສືບລາຊະການລັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດແມ່ນກຳລັງພິເສດຂອງກຳລັງປະກອບອາວຸດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນບຸນເຕັດພະນັກງານ, ນັກຮົບກົມໃຫຍ່ II

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ມັງກອນ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ກວດກາການກຽມພ້ອມສູ້ຮົບ ແລະ ອວຍພອນບຸນເຕັດພະນັກງານ, ນັກຮົບກົມໃຫຍ່ II, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ.    

ເມື່ອໂອ້ລົມກັບພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງຂອງກົມໃຫຍ່, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢືນຢັນວ່າ, ກຳລັງສືບລາຊະການລັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດແມ່ນກຳລັງພິເສດຂອງກຳລັງປະກອບອາວຸດ. ສະນັ້ນ, ໃນສະພາບປີ 2024 ແລະ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຄາດວ່າ, ສະພາບການໂລກ ແລະ ພາກພື້ນສືບຕໍ່ ມີການຜັນແປຢ່າງສັບສົນ, ຍາກທີ່ຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້, ກຳລັງສືບລາຊະການລັບ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຕ້ອງກະກຽມໃຫ້ເປັນຢ່າງດີກວ່າ, ພ້ອມແລ້ວຈະຮັບທຸກໜ້າທີ່ເຊິ່ງພັກ, ລັດ ມອບໝາຍໃຫ້. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ນຳກົມໃຫຍ່ II ສືບຕໍ່ຍົກສູງກຳລັງຄາດຄະເນຍຸດທະສາດ, ກຳແໜ້ນສະພາບການ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາຕໍ່ພັກ, ລັດ ບັນດາວິທີຮັບມືທີ່ສອດຄ່ອງ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ “ແຕ່ໄວ, ແຕ່ໄກ” ຢ່າງໝັ້ນຄົງ, ບໍ່ຕົກຢູ່ໃນທ່າຮັບ; ດ້ວຍທິດນຳ “ມີຈິນຕະນາການເລິກເຊິ່ງ, ກຳແໜ້ນຢ່າງທັນການ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ”.

ໃນການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງ ຢາລາຍ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ມັງກອນ, ຢູ່ນະຄອນ ປໄລກູ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການອວຍພອນບຸນເຕັດ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ບັນດາຄອບຄົວນະໂຍບາຍ, ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ, ພະນັກງານ, ນັກຮົບກຳລັງປະກອບອາວຸດ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ຜູ້ເຄື່ອນໄຫວໃນສົງຄາມຕິດທາດພິດສີສົ້ມ/ດີໂອຊິນ, ກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ… ໃນບໍລິເວນແຂວງ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ທ່ານເລຂາຄະນະພັກແຂວງ ຢາລາຍ ໂຮ່ວັນນຽນ ໄດ້ເປັນສັກຂີພິຍານໃຫ້ການນຳກຸ່ມບໍລິສັດນ້ຳມັນອາຍແກັດ ຫວຽດນາມ ມອບປາຍສັນຍາລັກ ມອບເຮືອນແຫ່ງມະຫາສາມັກຄີໃຫ້ແກ່ບັນດາຄອບຄົວທຸກຍາກໃນບໍລິເວນແຂວງ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວເບິ່ງ​ແຍງ​ດູ​ແລ​ບຸນ​ເຕັດ​ໃຫ້ ປ​ຊ​ຊ ຢູ່​ແຂ​ວງ ລ້າງ​ເຊີນ

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວເບິ່ງ​ແຍງ​ດູ​ແລ​ບຸນ​ເຕັດ​ໃຫ້ ປ​ຊ​ຊ ຢູ່​ແຂ​ວງ ລ້າງ​ເຊີນ

ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນດຶກຫາຍ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂັວນ 200 ພູດ ໃຫ້ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ຜູ້ອອກແຮງງານ 200 ຄົນທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນບໍລິເວນແຂວງລ້າງເຊີນ ຢູ່ລາຍການ “ບຸນເຕັດແຫ່ງຄວາມເຕົ້າໂຮມກັນ-ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງຄວາມແບ່ງປັນ” ປີ 2024.
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