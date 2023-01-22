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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢ້ຽມຢາມ, ລະດົມກຳລັງໃຈ ແລະ ອວຍພອນປີໃໝ່ກຳລັງການແພດເນື່ອງໃນໂອກາດປີໃໝ່ປີແມວ 2023

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ລາຍການ “ບຸນເຕັດແຫ່ງຄວາມຮັກແພງ - ບຸນເຕັດແບ່ງປັນ” ປີໃໝ່ປີແມວ 2023, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະແດງຄວາມສະເທືອນໃຈເມື່ອໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ແບ່ງປັນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ລຳບາກຂອງຖັນແຖວແພດ, ຄົນເຈັບທີ່ພວມປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ ມິດຕະພາບ ຫວຽດ - ດຶກ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ໂຮງໝໍ ມິດຕະພາບ ຫວຽດ - ດຶກ (ຮ່າໂນ້ຍ) (ພາບ:VGP/Nhật Bắc)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ມັງກອນ, ກົງກັບວັນທີ 30 ບຸນເຕັດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ, ລະດົມກຳລັງໃຈ ແລະ ອວຍພອນປີໃໝ່ພະນັກງານ, ແພດໝໍ, ຄົນເຈັບພວມປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ ມິດຕະພາບ ຫວຽດ - ດຶກ (ຮ່າໂນ້ຍ) ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ “ບຸນເຕັດແຫ່ງຄວາມຮັກແພງ - ບຸນເຕັດແບ່ງປັນ”.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ລາຍການ “ບຸນເຕັດແຫ່ງຄວາມຮັກແພງ - ບຸນເຕັດແບ່ງປັນ” ປີໃໝ່ປີແມວ 2023, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະແດງຄວາມສະເທືອນໃຈເມື່ອໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ແບ່ງປັນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ລຳບາກຂອງຖັນແຖວແພດ, ຄົນເຈັບທີ່ພວມປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ ມິດຕະພາບ ຫວຽດ - ດຶກ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖືວ່າ: ຖັນແຖວແພດທີ່ ດ້ວຍຈິດໃຈ “ທ່ານໝໍຄືດັ່ງຜູ້ເປັນແມ່”, ເບິ່ງແຍງດູແລຄົນເຈັບຢ່າງຈິງໃຈ, ສຸດໃຈ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະແດງຄວາມສະເທືອນໃຈເມື່ອເຫັນວ່າ ທາງໂຮງໝໍໄດ້ຈັດຕັ້ງບຸນເຕັດ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບທີ່ພວມນອນປິ່ນປົວຢູ່ທີ່ນີ້, ຫວັງວ່າບັນດາຄອບຄົວ ແລະ ໂຮງໝໍຈະສົມທົບພ້ອມກັນເບິ່ງແຍງດູແລໃຫ້ຄົນເຈັບ.

ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນປີໃໝ່ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ແພດໝໍ, ຄົນເຈັບທີ່ພວມປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍເຂດຮ້ອນສູນກາງ (ເມືອງ ດົງແອັງ, ຮ່າໂນ້ຍ).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເອົາໃຈໃສ່, ຫນູນຊ່ວຍໃຫ້ກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ ແຂວງ ບາກລຽວ ໄດ້ຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດຢ່າງອົບອຸ່ນ

ເອົາໃຈໃສ່, ຫນູນຊ່ວຍໃຫ້ກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ ແຂວງ ບາກລຽວ ໄດ້ຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດຢ່າງອົບອຸ່ນ

ທ່ານ ຫວໍວັນຢູ໋ງ ແບ່ງປັນ ແລະ ລະດົມກຳລັງໃຈກຳມະກອນໃຫ້ມີຄວາມມານະພະຍາຍາມກວ່າອີກໃນການອອກແຮງງານ, ການຜະລິດ, ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ບືນຕົວຂຶ້ນໃນຊີວິດ
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