ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບເຈົ້າແຂວງ Gunma, ຍີ່ປຸ່ນ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານເຈົ້າແຂວງ Gunma ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ Yamamoto Ichita, ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນ 25 ວິສາຫະກິດດີເດັ່ນຂອງແຂວງທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດຂອງແຂວງລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດບັນລຸຜົນສຳເລັດຢູ່ ຫວຽດນາມ; ສະເໜີໃຫ້ແຂວງ Gunma ສົ່ງເສີມບັນດາວິສາຫະກິດຂອງແຂວງລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍກວ່າໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ແຂວງມີທ່າແຮງ, ຄື: ກະສິກຳເຕັກໂນໂລຊີສູງ, ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ, ປະດິດ, ສົ່ງອອກບັນດາຜະລິດຕະພັນກະເສດທີ່ມີທ່າແຮງຂອງ ຫວຽດນາມ… ພ້ອມກັນນັ້ນແມ່ນເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນແລກປ່ຽນດ້ານວັດທະນະທຳ, ພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ; ເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລຂອງ Gunma ແລະ ຫວຽດນາມ.
ສ່ວນທ່ານ Yamamoto Ichita, ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ການລົງທຶນຕື່ມອີກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຮ່ວມມືໃນການອອກແຮງງານ, ພົວພັນແລກປ່ຽນດ້ານວັດທະນະທຳກັບ ຫວຽດນາມ, ຈັດງານບຸນຕ່າງໆຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ, ສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຮ່ວມມື, ລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ແລະກໍ່ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Cho Hyun-joon, ປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ Hyosung (ສ.ເກົາຫຼີ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ບັນດາໂຄງການຂອງກຸ່ມບໍລິສັດລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂວງ, ມີຄວາມສະດວກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ສ່ວນທ່ານປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ Hyosung ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, Hyosung ພວມປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາເປົ້າໝາຍຕັ້ງອະນາຄົດ 100 ປີຈະມາເຖິງຢູ່ ຫວຽດນາມ, ຄາດວ່າ ຈະລົງທຶນຕື່ມອີກ 4 ຕື້ USD, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃໝ່ໃຫ້ປະມານ 10.000 ຄົນ, ປະກອບສ່ວນຫຼາຍກວ່າໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ.