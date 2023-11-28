ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ຕັດສິນໃຈປ່ອຍເງິນຢ່າງໜ້ອຍສຸດແມ່ນ 95% ແຜນການທີ່ໄດ້ວາງອອກ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມທາງໄກລະຫວ່າງຄະນະປະຈຳລັດຖະບານກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ແຂວງ, ນະຄອນ ເພື່ອຍູ້ແຮງການປ່ອຍເງິນລົງທຶນສາທາລະນະປີ 2023.
ໃນ 11 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023, ອັດຕາການປ່ອຍເງິນລົງທຶນສາທາລະນະໃນທົ່ວປະເທດບັນລຸ 65,1% ແຜນການ, ສູງກ່ວາ 6,77% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2022.
ເມື່ອສະຫລຸບກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ລັດຖະບານ ກຳນົດຍູ້ແຮງການປ່ອຍເງິນລົງທຶນສາທາລະນະປີ 2023 ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາໜ້າທີ່ການເມືອງສຳຄັນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຍັງເວລາອີກ 1 ເດືອນແມ່ນຈະສິ້ນສຸດການປ່ອຍເງິນຂອງປີ 2023, ໃນຂະນະທີ່ວຽກງານການປ່ອຍເງິນແມ່ນຫຼາຍທີ່ສຸດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ຍົກສູງນ້ຳໃຈຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຖືຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍແມ່ນກຳລັງໜູນເພື່ອສູ້ຊົນບືນຕົວ, ຕັດສິນໃຈປ່ອຍເງິນຢ່າງໜ້ອຍສຸດແມ່ນ 95% ແຜນການທີ່ໄດ້ວາງອອກ.