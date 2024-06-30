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    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ ສ.ເກົາຫຼີ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Han Duck Soo ຫວັງວ່າ, ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະແມ່ນໂອກາດເພື່ອປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງຫຼາຍກວ່າ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສ.ເກົາຫຼີ Han Duck Soo ຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສ.ເກົາຫຼີ Han Duck Soo ແລະ ພັນລະຍາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ ສ.ເກົາຫຼີ ຢ່າງເປັນທາງການ, ແຕ່ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ - 03 ກໍລະກົດ.

        ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Han Duck Soo ຫວັງວ່າ, ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະແມ່ນໂອກາດເພື່ອປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງຫຼາຍກວ່າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດລະຫວ່າງ ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ຫວຽດນາມ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ ໃນຖານະແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືແຖວໜ້າຢູ່ພາກພື້ນ. ພ້ອມທັງ, ການຢ້ຽມຢາມກໍ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ 2 ຝ່າຍຕີລາຄາລະອຽດສະພາບການຂອງການຜັນຂະຫຍາຍແຜນການກະທຳລະດັບການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

        ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Han Duck Soo ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນຈຳນວນ 3 ຄູ່ຄ້າສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ; 2 ປະເທດພວມມຸ່ງໄປເຖິງເລື່ອງບັນລຸວົງເງິນການຄ້າ 150 ຕື້ USD ໃນປີ 2030. ເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ, 2 ຝ່າຍຄວນເປີດກວ້າງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຕາມທິດ ຖືການຜະລິດເປັນໃຈກາງ, ແຜ່ຂະຫຍາຍອອກສູ່ບັນດາຂົງເຂດອື່ນ, ຄື: ຄວາມໝັ້ນຄົງເສດຖະກິດ, ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຊີ, ເຕັກນິກດີຈີຕອນ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິທີໄຫວ້ບູຊາພາວະນາໃຫ້ສຸຂະພາບແຂງແຮງຂອງຊາວເຜົ່າ ເອເດ

ພິທີໄຫວ້ບູຊາພາວະນາໃຫ້ສຸຂະພາບແຂງແຮງຂອງຊາວເຜົ່າ ເອເດ

ພິທີໄຫວ້ບູຊາພາວະນາໃຫ້ສຸຂະພາບແຂງແຮງຂອງຊາວເຜົ່າ ເອເດ ແມ່ນພິທີກຳທີ່ສຳຄັນໃນການດຳລົງຊີວິດຂອງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງເຜົ່າ ເອເດ. ພິທີນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຄົາລົບນັບຖື ຄວາມກະຕັນຍູຂອງລູກຫຼານທີ່ມີຕໍ່ປູ່ຍ່າຕາຍາຍພໍ່ແມ່ ພ້ອມທັງພາວະນາໃຫ້ເທວະດາຟ້າແຖນບັນພະບູລຸດ ໃຫ້ປົກປິດຊ່ວຍເຫຼືອລູກຫຼານ ໃຫ້ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ມີຄວາມສຸກ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ.
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