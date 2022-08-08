ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກວດກາໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟເຂດຕົວເມືອງທົດລອງຕອນ ໂຫຍນ - ສະຖານີລົດໄຟ ຮ່າໂນ້ຍ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ເຈົ້າຂອງລົງທຶນ, ຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການຕ້ອງກະຕຸກຊຸກຍູ້, ກວດກາເປັນປະຈຳ, ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ກໍ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ເຖິງໂຄງການນີ້.
ການເຮັດວຽກໃນວັນທີ 7 ສິງຫາ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງກວດກາ, ສຳຫຼວດຕົວຈິງຢູ່ສະຖານີລົດໄຟ S9 - ກິມໝ້າ, ສະຖານີລົດໄຟ S8- ເກົ່າໄຢ ແລະ Depot ໂຫຍນ. ເສັ້ນທາງລົດໄຟນີ້ມີຄວາມຍາວ 12,5 ກມ, ລວມມີ 12 ສະຖານີ. ດ້ວຍຍອດມູນຄ່າການລົງທຶນຂອງໂຄງການແມ່ນເກືອບ 33.000 ຕື້ດົ່ງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: ນີ້ແມ່ນໂຄງການລົງທຶນມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່, ເຕັກໂນໂລຊີເຕັກນິກໃໝ່ທີ່ສັບສົນ, ໄລຍະດຳເນີນປະຕິບັດໂຄງການແມ່ນແຕ່ປີ 2009 – 2022. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການພວມຖືກຊັກຊ້າ: ຄວາມຄືບໜ້າສັງລວມຂອງໂຄງການບັນລຸພຽງປະມານ 75% ເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ເຈົ້າຂອງລົງທຶນ, ຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການຕ້ອງກະຕຸກຊຸກຍູ້, ກວດກາເປັນປະຈຳ, ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ກໍ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ເຖິງໂຄງການນີ້.
ພາຍຫຼັງທີ່ລົງກວດກາ, ສຳຫຼວດຕົວຈິງໂຄງການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຮັດວຽກໂດຍກົງກັບນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ນັກລົງທຶນ, ຜູ້ຮັບເໝົາໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟເຂດຕົວເມືອງທົດລອງຕອນ ໂຫຍນ - ສະຖານີລົດໄຟ ຮ່າໂນ້ຍ ເພື່ອແນໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງຄົງຄ້າງກ່ຽວຂ້ອງເຖິງໂຄງການນີ້.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)