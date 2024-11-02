ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພົບປະສົນທະນາກັບບັນດາການນຳ ກາຕາ
ວັນທີ 31 ຕຸລາ, ຢູ່ ໂດຮາ, ປະເທດ ກາຕາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະສົນທະນາກັບພະບາດສົມເດັດພະເຈົ້າມະຫາຊີວິດ Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani. ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢືນຢັນວ່າ, ດ້ວຍພົນລະເມືອງກວ່າ 100 ລ້ານຄົນ, ຫວຽດນາມ ສາມາດເພີ່ມຕື່ມແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ ກາຕາ ຜ່ານການຈັດສົ່ງຜູ້ອອກແຮງງານ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໄປເຮັດວຽກຢູ່ ກາຕາ; ສົ່ງເສີມໃຫ້ 2 ຝ່າຍເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ…
ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທີ່ການພົບປະສົນທະນາກັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກາຕາ Hassan bin Abdulla Al-Ghanim, ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ເຫັນດີເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງການທູດລັດຖະສະພາໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ປະເທດ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍ, ຊຸກຍູ້ການຍົກລະດັບການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃຫ້ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່; ໃຫ້ບຸລິມະສິດຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ພະລັງງານ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງສື່ສານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກາຕາ Mohammed bin Ali bin Mohammed Al Mannai, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາດຖະໜາວ່າ, 2 ຝ່າຍຈະສ້າງບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືລະອຽດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂົງເຂດ: ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ, ກໍ່ສ້າງບັນດາສູນຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ ແລະ ວິຊາການສະເພາະ; ທ່ານສະເໜີໃຫ້ ກາຕາ ສະໜອງບັນດາບ້ວງເງິນກູ້ຢືນໃຫ້ບຸລິມະສິດ, ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດນີ້.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Saad bin Sherida Al Kaabi, ລັດຖະມົນຕີຮັບຜິດຊອບບັນດາບັນຫາພະລັງງານ ກາຕາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ນຳ ແລະ ບໍລິສັດ QatarEnergy ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນ, ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືດ້ານນ້ຳມັນອາຍແກັດ, ພະລັງງານກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ, ພິເສດແມ່ນກັບກຸ່ມບໍລິສັດນ້ຳມັນອາຍແກັດ ຫວຽດນາມ ເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດເປັນເຈົ້າຕົນເອງຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດຜະລິດໄຟຟ້າ, ໄຟຟ້າແຮງລົມ, ພະລັງງານແສງຕາເວັນ…
ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Ali bin Saeed bin Samikh Al Marri, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ກາຕາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືດ້ານການອອກແຮງງານໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ມີສະຖຽນລະພາບ, ຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາສັນຍາກ່ຽວກັບການອອກແຮງງານ ແລະ ລົງນາມໃນຈຸດເວລາທີ່ເໝາະສົມ.