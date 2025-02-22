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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນິວຊີແລນ ຈະມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 25 – 28 ກຸມພາ

ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດບັນລຸລະດັບເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດຢູ່ພາກພື້ນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນິວຊີແລນ Christopher Luxon (ພາບ: AFP/TTXVN)

ວັນທີ 21 ກຸມພາ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ອອກແຈ້ງການໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນິວຊີແລນ Christopher Luxon ຈະມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສອະນາຄົດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 2, ແຕ່ວັນທີ 25 – 28 ກຸມພາ. ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ.

        ຕາມສື່ມວນຊົນ ນິວຊີແລນ ທີ່ໃຫ້ຂ່າວໃນວັນດຽວກັນ, ໃນບົດກ່າວປາໄສກ່ອນການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Christopher Luxon ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດບັນລຸລະດັບເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດຢູ່ພາກພື້ນ. ປີນີ້, 2 ປະເທດຈະຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນດ້ານການທູດ. ສະນັ້ນ, ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ “ຈະຕໍ່ກຳລັງແຮງໃຫ້ແກ່ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ, ເພີ່ມທະວີພົວພັນການຄ້າທີ່ພວມມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ເປີດໂອກາດຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ນິວຊີແລນ ເພື່ອເພີ່ມລາຍຮັບ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳຢູ່ ນິວຊີແລນ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນຳການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ການາດາ - ຫວຽດນາມ ພັດທະນາຢ່າງແຮງ

ນຳການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ການາດາ - ຫວຽດນາມ ພັດທະນາຢ່າງແຮງ

ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ 2 ຝ່າຍຕ້ອງສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ; ຮັກສາບັນດາກົນໄກໂອ້ລົມສົນທະນາ 2 ຝ່າຍທີ່ພວມມີຢູ່ແລ້ວຢ່າງເປັນປະຈຳ.
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