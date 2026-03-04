Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ “ຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU - ບໍ່ປະໃຫ້ສ່ວນບຸກຄົນສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິງຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມຂອງທົ່ວປະເທດ”

100% ກຳປັ່ນຫາປາ (ກວ່າ 80.000 ລຳ) ໄດ້ຈົດທະບຽນ, ອັບເດດໃນລະບົບຮາກຖານຂໍ້ມູນອາຊີບຫາປາແຫ່ງຊາດ (VNFishbase).
  (ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ)  

ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງເປົ້າໝາຍສູງສຸດແມ່ນທັງຮັບປະກັນການພັດທະນາຂະແໜງສິນໃນນ້ຳຂອງ ຫວຽດນາມ ແບບຍືນຍົງ, ທັງແກ້ໄຂບັດເຫຼືອງ IUU ຂອງຄະນະກຳມະການ ເອີລົບ (ອີຊີ). ນີ້ແມ່ນຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານ ຟ້າມມິນຈິງ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ທີ່ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 32 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການ ຕ້ານການຫາປາຢ່າງຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ (IUU) ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 03 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ.

ລາຍງານທີ່ວາລະປະຊຸມ, ຜູ້ຕາງໜ້າກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນອາທິດຜ່ານມາໄດ້ປະກາດແຜນການກວດກາ, ຈັດຕັ້ງບັນດາຄະນະປະຕິບັດງານຢູ່ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນ.

ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງກຸ່ມກ່ຳປັ່ນ: 100% ກຳປັ່ນຫາປາ (ກວ່າ 80.000 ລຳ) ໄດ້ຈົດທະບຽນ, ອັບເດດໃນລະບົບຮາກຖານຂໍ້ມູນອາຊີບຫາປາແຫ່ງຊາດ (VNFishbase). ໃນອາທິດຜ່ານມາ, ບໍ່ມີກຳປັ່ນຫາປາໃດລະເມີດເຂດທະເລຕ່າງປະເທດ.

ສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊີ້ແຈ້ງວ່າ:

“ເປົ້າໝາຍສູງສຸດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ແມ່ນຮັບປະກັນ: ທັງພັດທະນາຂະແໜງສິນໃນນ້ຳຂອງ ຫວຽດນາມ ແບບຍືນຍົງ, ຕາມການພັດທະນາລວມຂອງປະເທດຊາດ ບັນລຸລະດັບເຕີບໂຕ 2 ຕົວເລກ, ພ້ອມກັນນັ້ນຕ້ອງແກ້ໄຂບັດເຫຼືອງ IUU ຕາມຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງ ອີຊີ. ຈິດໃຈແມ່ນບໍ່ປະໃຫ້ການກະທຳຜິດຂອງສວ່ນບຸກຄົນ ສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິງຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມຂອງທົ່ວປະເທດ ແລະ ການພັດທະນາຂະແໜງສິນໃນນ້ຳແບບຍືນຍົງ.”

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກະກຽມບົດລາຍງານຕິດພັນກັບຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງ ອີຊີ; ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການປະຕິບັດຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງ ອີຊີ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮັບ​ປະ​ກັນ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຕາງ​ໜ້າ, ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ

ຮັບ​ປະ​ກັນ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຕາງ​ໜ້າ, ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ

ວັນທີ 15 ມີນາຈະມາເຖິງ, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ຫວຽດນາມຈະໄປປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນອາຍຸການ 2026 – 2031. ໃນສະພາບການປະເທດຊາດພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະພັດທະນາໃໝ່, ວຽກງານບຸກຄະລາກອນຂອງການເລືອກຕັ້ງໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນໃຈກາງ, ເປັນ “ຫຼັກແຫຼ່ງຂອງຫຼັກແຫຼ່ງ”. ຄຸນນະພາບສະມາຊິກທີ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງຈະຕັດສິນປະສິດທິຜົນໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ພ້ອມທັງສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງຖັນແຖວການນຳກົງຈັກລັດ ໃນອາຍຸການໃໝ່.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top