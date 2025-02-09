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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ ຢ້ຽມຢາມ ອາເມລິກາ ເພື່ອປັບປຸງການພົວພັນສອງປະເທດພັນທະມິດ

ວັນທີ 7 ກຸມພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Ishiba Shigeru ໄດ້ມີການຢ້ຽມຢາມ ອາເມລິກາ ໃນຮອບເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອແນໃສ່ປັບປຸງການພົວພັນສອງປະເທດພັນທະມິດ ແລະ ສ້າງການພົວພັນສ່ວນບຸກຄົນກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump. ການນຳສອງທ່ານ ໄດ້ພ້ອມກັນຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງ, ພົບປະເຈລະຈາ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການຖະແຫລງຂ່າວ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ ປາດຖະຫນາຢາກສ້າງການພົວພັນທີ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈກັບປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ. (ພາບ:Reuters)

ໃນການຖະແຫລງຂ່າວຫລັງການພົບປະເຈລະຈາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສອງປະເທດ ມີນ້ຳໃຈມິດຕະພາບອັນດີງາມທີ່ສຸດ, ຄວາມສະຫນິດຕິດພັນດ້ວຍບັນດາການພົວພັນກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດ, ການຄ້າ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ເຄົາລົບເຊິ່ງກັນ ແລະກັນ ພ້ອມທັງຢືນຢັນການຮ່ວມມືດ້ານການທະຫານແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນດາເສົາຄ້ຳສຳຄັນ. ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ ກໍ່ຢືນຢັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຊຸກຍູ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງທັງສອງປະເທດ ແລະ ຫັນສັນຕິພາບ, ວັດທະນາຖາວອນໃນພາກພື້ນໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງຜ່ານການປັບປຸງພັນທະມິດ ອາເມລິກາ - ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເພີ່ມທະວີກຳລັງຄວາມສາມາດການນາບຂູ່, ຮ່ວມມືຢ່າງແຫນ້ນແຟ້ນເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍປະຈຸບັນ.

ກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນພາກພື້ນ, ອາເມລິກາ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ຢືນຢັນ ຈະຮ່ວມມືເພື່ອຕ້ານຄືນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວກໍ່ຜົນສະທ້ອນດ້ວຍເຄື່ອງມືເສດຖະກິດ, ການທະຫານຂອງຈີນ. ສິ້ນສຸດການເຈລະຈາ, ສອງຝ່າຍອອກຖະແຫລງການຮ່ວມ, ເປັນພື້ນຖານ ແລະ ການກຳນົດທິດໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືເລິກເຊິ່ງກວ່າ ລະຫວ່າງອາເມລິກາ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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