ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ການາດາ Justin Trudeau ຖະແຫລງລາອອກຈາກຕຳແຫນ່ງ
ວັນທີ 6 ມັງກອນ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ທ່ານ Justin Trudeau ໄດ້ຖະແຫລງ ລາອອກຈາກຕຳແຫນ່ງໃນຖານະແມ່ນຜູ້ນຳຫນ້າພັກເສລີ ແລະ ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ການາດາ ເມື່ອຫົວຫນ້າພັກຄົນໃຫມ່ຫາກໍ່ໄດ້ເລືອກຕັ້ງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Justin Trudeau ໄດ້ຍົກອອກຄຳຖະແຫລງດັ່ງກ່າວໃນສະພາບການ ທີ່ໄລຍະຜ່ານມາ ມີສະມາຊິກພັກເສລີຫລາຍຄົນໄດ້ຮຽກຮ້ອງທ່ານຈົ່ງລາອອກຈາກຕຳແຫນ່ງຫົວຫນ້າພັກນີ້ ຍ້ອນອິດທິພົນຊື່ສຽງຂອງພັກ ໄດ້ຫລຸດລົງຢູ່ລະດັບຕ່ຳສຸດໃນຫລາຍປີ. ທີ່ການຖະແຫລງຂ່າວ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Justin Trudeau ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທ່ານ ຈະສືບຕໍ່ບົດບາດນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈົນເຖິງວັນທີ 24 ມີນາ ເພື່ອໃຫ້ຄະນະພັກເສລີສາມາດຊອກໄດ້ຜູ້ນຳຫນ້າ.
ທ່ານ Justin Trudeau ອາຍຸ 53 ປີ ແມ່ນການນຳຂອງພັກເສລີ ນັບແຕ່ປີ 2013. ທ່ານ Justin Trudeau ກາຍເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ທີ 23 ຂອງການາດາໃນປີ 2015 ແລະ ນຳພາພັກເສລີຍາດໄດ້ສອງໄຊຊະນະຕ່ືມອີກໃນປີ 2019 ແລະ 2021, ກາຍເປັນຫນຶ່ງໃນບັນດາທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີດຳລົງຕຳແຫນ່ງຍາວນານທີ່ສຸດຂອງ ການາດາ.