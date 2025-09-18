ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງຊຸກຍູ້ ການລົງທຶນຂອງລັດໃຫ້ກາຍເປັນກຳລັງເສີມຂະຫຍາຍ
ຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 17 ກັນຍາ, ຢູ່ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດ ຊຸກຍູ້ການລົງທຶນຂອງລັດ ປີ 2025 (ຄັ້ງທີ3). ກອງປະຊຸມໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ອອນໄລ ຈາກຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ໄປເຖິງ ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ ທີ່ຂຶ້ນກັບສູນກາງ.
ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າການປ່ອຍເງິນຂອງລັດ ປີ 2025 ມີບາດກ້າວພັດທະນາ. ໃນ 8 ເດືອນ ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ອຍເງິນທຶນລົງທຶນຂອງລັດ ບັນລຸໄດ້ 46 % ຕາມແຜນທີ່ນາຍົກໄດ້ມອບໃຫ້, ເພີ່ມຂຶ້ນ 6% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ. ທ່ານນາຍົກ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ສືບຕໍ່ ເຊື່ອມຊຶມຍຶດໝັ້ນເປົ້າໝາຍ ຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ, ຄວບຄຸມໄຟເງິນເຟີ້, ຊຸກຍູ້ເສີມຂະຫຍາຍ, ຮັບປະກັນ ບັນດາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ໃນນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງຊຸກຍູ້ການລົງທຶນລັດໃຫ້ແຂງແຮງກວ່າເກົ່າ, ຂຸ້ນຂ້ຽວກວ່າເກົ່າ, ມີໝາກຜົນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ, ຍົກສູງຄຸນະພາບການລົງທຶນລັດ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດກຳລັງເສີມຂະຫຍາຍ.