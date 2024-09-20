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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາງ ຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍທິແອງຊວນ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສ ແມ່ຍິງ ອາຊີ - ເອີລົບ ຄັ້ງທີ IV

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານ ສະພາສູງ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ Valentina Matvienko, ວັນທີ 18 ກັນຍາ, ທ່ານນາງ ຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍທິແອງຊວນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສ ແມ່ຍິງ ອາຊີ - ເອີລົບ ຄັ້ງທີ IV.
ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ

ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບົດບາດ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງຫນ້າຂອງເວທີປາໄສ ແມ່ຍິງ ອາຊີ -ເອີລົບ ແລະ ຖືນີ້ ແມ່ນບ່ອນແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນ ກ່ຽວກັບບັນດາກົນໄກ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະມາດຕະການເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ ໃນທຸກຂົງເຂດຂອງຊີວິດສັງຄົມ. ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ໄລຍະຜ່ານມາ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ຫລາຍຜົນງານກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ຖານະບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນເວທີສາກົນນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການຍົກສູງຂຶ້ນ, ໃນນັ້ນ ມີຜົນງານກ່ຽວກັບການຮັບປະກັນ ແລະ ປະຕິບັດຄວາມສະເຫມີພາບ ລະຫວ່າງ ຍິງ - ຊາຍແລະ ມອບສິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ; ບົດບາດ ແລະ ຖານະຕຳແຫນ່ງຂອງແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການຍົກສູງຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດຢູ່ທຸກຂົງເຂດຂອງຊີວິດສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂົງເຂດການເມືອງ, ເສດຖະກິດ. ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ສືບຕໍ່ສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາຂອງແມ່ຍິງ, ສ້າງກາລະໂອກາດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງທ່າອ່ຽງຕັ້ງຫນ້າຂອງຍຸກສະໄຫມ ແລະປະກອບສ່ວນນັບມື້ນັບຫລາຍກວ່າໃຫ້ແກ່ບັນດາເປົ້າໝາຍອັນສູງສົ່ງ ຊື່ງ ສປຊ ໄດ້ວາງອອກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອ​ງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ອະ​ນາ​ຄົດ ຢູ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ຢ້ຽມ​ຢາມ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ ຢູ່ ກູ​ບາ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອ​ງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ອະ​ນາ​ຄົດ ຢູ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ຢ້ຽມ​ຢາມ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ ຢູ່ ກູ​ບາ

ນັບແຕ່ວັນທີ 21 – 27 ກັນຍາ 2024, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິການງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດອະນາຄົດ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 79 ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ອາເມລິກາ.
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