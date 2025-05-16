ຂ່າວສານ
ທ່ານນາງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ
ຕອນສວາຍວັນທີ 15 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ແພທອງທານ ຊິນນະວັດ ເດີນທາງຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 4 ຄະນະລັດຖະບານຮ່ວມ ຫວຽດນາມ - ໄທ ແຕ່ວັນທີ 15 -16 ພຶດສະພາ ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ.
ມາຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນຢູ່ສະຫນາມບິນສາກົນ ໂນ້ຍບ່າຍ ມີທ່ານ: ຫງວຽນວັນຮຸ່ງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມຫງວຽນແມ້ງເກື່ອງ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳໄທ ຟ້າມຫວຽດຮຸ່ງ.
ການຢ້ຽມຢາມຈະແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ສອງຝ່າຍນຳການພົວພັນ ສືບຕໍ່ພັດທະນາຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃຫມ່, ແທດຈິງ ແລະມີປະສິດທິຜົນກວ່າ.