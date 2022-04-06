ຂ່າວສານ
ທົ່ວໂລກມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19 ກ່ວາ 492 ລ້ານຄົນ
ໃນສະພາບການຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນທົ່ວໂລກຫຼຸດລົງຫຼາຍພໍສົມຄວນ, ມີຫຼາຍປະເທດໃນນັ້ນມີ ອາບຟຼິກກາໃຕ້, ອູຣູກວາຍ ໄດ້ຍົກເລີກສະພາບການດ່ວນ ເຊິ່ງຖືກຈັດວາງກ່ອນນີ້ 2 ປີ ເພື່ອແນໃສ່ຮັບມືກັບໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19.
ພາບປະກອບ: Yonhap/ TTXVN
ຕາມເວັບໄຊສະຖິຕິ worldometers.info ແລ້ວ, ໄລ່ຮອດເວລາ 1 ໂມງຂອງວັນທີ 5 ເມສາ (ຕາມເວລາ UTC), ໂລກໄດ້ຢັ້ງຢືນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ - 19 ເກືອບ 492,3 ລ້ານຄົນ ແລະ ມີຜູ້ຕິດເຊຍຊີວິດ ເກືອບ 6,18 ລ້ານຄົນ. ໃນຮອບເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ, ທົ່ວໂລກໄດ້ຢັ້ງຢືນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19 ໃໝ່ ເກືອບ 686.000 ຄົນ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ເກືອບ 2.248 ຄົນ. ສ.ເກົາຫຼີແມ່ນປະເທດມີຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ, ດ້ວຍຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອກ່ວາ 127.000 ຄົນ, ໃນຂະນະທີ່ ລັດເຊຍ ແມ່ນປະເທດມີຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍທີ່ສຸດ ດ້ວຍ 280 ຄົນ.
ໃນສະພາບການຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນທົ່ວໂລກຫຼຸດລົງຫຼາຍພໍສົມຄວນ, ມີຫຼາຍປະເທດໃນນັ້ນມີ ອາບຟຼິກກາໃຕ້, ອູຣູກວາຍ ໄດ້ຍົກເລີກສະພາບການດ່ວນ ເຊິ່ງຖືກຈັດວາງກ່ອນນີ້ 2 ປີ ເພື່ອແນໃສ່ຮັບມືກັບໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)