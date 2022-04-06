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ຂ່າວສານ

ທົ່ວ​ໂລກ​ມີ​ຜູ້​ຕິດ​ເຊື້ອ​ໂຄວິດ - 19 ກ່​ວາ 492 ລ້ານ​ຄົນ

ໃນສະພາບການຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນທົ່ວໂລກຫຼຸດລົງຫຼາຍພໍສົມຄວນ, ມີຫຼາຍປະເທດໃນນັ້ນມີ ອາບຟຼິກກາໃຕ້, ອູຣູກວາຍ ໄດ້ຍົກເລີກສະພາບການດ່ວນ ເຊິ່ງຖືກຈັດວາງກ່ອນນີ້ 2 ປີ ເພື່ອແນໃສ່ຮັບມືກັບໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19.

ໃນສະພາບການຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນທົ່ວໂລກຫຼຸດລົງຫຼາຍພໍສົມຄວນ, ມີຫຼາຍປະເທດໃນນັ້ນມີ ອາບຟຼິກກາໃຕ້, ອູຣູກວາຍ ໄດ້ຍົກເລີກສະພາບການດ່ວນ ເຊິ່ງຖືກຈັດວາງກ່ອນນີ້ 2 ປີ ເພື່ອແນໃສ່ຮັບມືກັບໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19.

    

ພາບປະກອບ: Yonhap/ TTXVN

ຕາມເວັບໄຊສະຖິຕິ worldometers.info ແລ້ວ, ໄລ່ຮອດເວລາ 1 ໂມງຂອງວັນທີ 5 ເມສາ (ຕາມເວລາ UTC), ໂລກໄດ້ຢັ້ງຢືນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ - 19 ເກືອບ 492,3 ລ້ານຄົນ ແລະ ມີຜູ້ຕິດເຊຍຊີວິດ ເກືອບ 6,18 ລ້ານຄົນ. ໃນຮອບເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ, ທົ່ວໂລກໄດ້ຢັ້ງຢືນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19 ໃໝ່ ເກືອບ 686.000 ຄົນ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ເກືອບ 2.248 ຄົນ. ສ.ເກົາຫຼີແມ່ນປະເທດມີຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ, ດ້ວຍຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອກ່ວາ 127.000 ຄົນ, ໃນຂະນະທີ່ ລັດເຊຍ ແມ່ນປະເທດມີຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍທີ່ສຸດ ດ້ວຍ 280 ຄົນ.

ໃນສະພາບການຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນທົ່ວໂລກຫຼຸດລົງຫຼາຍພໍສົມຄວນ, ມີຫຼາຍປະເທດໃນນັ້ນມີ ອາບຟຼິກກາໃຕ້, ອູຣູກວາຍ ໄດ້ຍົກເລີກສະພາບການດ່ວນ ເຊິ່ງຖືກຈັດວາງກ່ອນນີ້ 2 ປີ ເພື່ອແນໃສ່ຮັບມືກັບໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມທະວີການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ປານາມາ

ເພີ່ມທະວີການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ປານາມາ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 5/4, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ປານາມາ Érika Mouynes ເນື່ອງໃນໂອກາດມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ.
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