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ຂ່າວສານ

ທົ່ວໂລກມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ກວ່າ 500 ລ້ານຄົນ

ໄລ່ຮອດຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ເມສາ, ທົ່ວໂລກມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ກວ່າ 500 ລ້ານຄົນ, ໃນນັ້ນມີຜູ້ເສຍຊີວິດກວ່າ 6,2 ລ້ານຄົນ.
  (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)  

 ຕາມເວັບໄຊສະຖິຕິ worldometers.info ແລ້ວ, ໄລ່ຮອດຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ເມສາ, ທົ່ວໂລກມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ກວ່າ 500 ລ້ານຄົນ, ໃນນັ້ນມີຜູ້ເສຍຊີວິດກວ່າ 6,2 ລ້ານຄົນ.

ເອີລົບ ແມ່ນພາກພື້ນຖືກຜົນສະທ້ອນຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ, ດ້ວຍຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດກວ່າ 184,5 ລ້ານຄົນ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດກວ່າ 1,7 ລ້ານຄົນ. ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນ ອາຊີ; ພາກພື້ນອາເມລິກາເໜືອ ຢືນອັນດັບທີ 3; ບັນດາປະເທດຕໍ່ໄປແມ່ນ ອາເມລິກາໃຕ້, ອາຟະລິກາ, ທະວີບໂອເຊອານີ. ໄລ່ຕາມປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນແລ້ວ, ອາເມລິກາ ຍັງແມ່ນປະເທດຖືກຜົນສະທ້ອນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດໃນໂລກ.

ສ່ວນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ພາຍຫຼັງທີ່ອົງການອະນາໄມໂລກ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ພວມຕິດຕາມບາງກໍລະນີຕິດທີ່ໄວຣັດແຊງ BA.4 ແລະ BA.5 ຂອງ Omicron, ກົມການແພດປ້ອງກັນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຫວຽດນາມ ຍັງບໍ່ທັນກວດພົບໄວຣັດແຊງດັ່ງກ່າວເທື່ອ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການນຳພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ສົ່ງຈົດໝາຍອວຍພອນບຸນປີໃໝ່ ລາວ ແລະ ບຸນປີໃໝ່ Chol Chnam Thmay ຂອງ ກຳປູເຈຍ

ການນຳພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ສົ່ງຈົດໝາຍອວຍພອນບຸນປີໃໝ່ ລາວ ແລະ ບຸນປີໃໝ່ Chol Chnam Thmay ຂອງ ກຳປູເຈຍ

ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ ລາວ ແລະ ບຸນປີໃໝ່ Chol Chnam Thmay ຂອງ ກຳປູເຈຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍ ແລະ ກະຕ່າດອກໄມ້ ໄປຍັງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ແລະ ທ່ານປະທານພັກປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ Samdech Techo Hun Sen.
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