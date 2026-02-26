Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ທູ​ດ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ໂຕ​ເລິມ ແຈ້ງ​ໝາກ​ຜົນ​ຂອງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ XIV ໃຫ້​ວົງ​ຄະ​ນະ​ຍາດ​ຊາວ​ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ​ຢູ່​ສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ

ທ່ານເລຮວ່າຍຈຸງ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດໄດ້ສະຫງວນເວລາກ່າວກ່ຽວກັບ 3 ເນື້ອໃນຫຼັກລວມມີ: ໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV, ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ແລະ ບັນດາໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ວາງອອກ.
  ທ່ານ ເລຮວ່າຍຈຸງ ທູດພິເສດຂອງທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)  

ວັນທີ 25 ກຸມພາ, ໃນຂອບເຂດການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ, ຢູ່ສຳນັກງານສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ, ທ່ານ ເລຮວ່າຍຈຸງ ທູດພິເສດຂອງທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ    ໄດ້ມີການພົບປະ ກັບໝູ່ຄະນະພະນັກງານສະຖານທູດ, ຜູ້ຕາງໜ້າວົງການຊາວໜຸ່ມປັນຍາຊົນ ແລະ ຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ, ແຈ້ງກ່ຽວກັບບັນດາໝາກຜົນອັນພົ້ນເດັ່ນຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ (ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV), ກ່ຽວກັບບັນດາໜ້າທີ່ສຳຄັນ ເຊິ່ງຄະນະການນຳຂອງປະເທດຊາດໄດ້ວາງອອກເພື່ອ ນຳຫວຽດນາມ ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່ຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ.

ຢູ່ການພົບປະ, ທ່ານເລຮວ່າຍຈຸງ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດໄດ້ສະຫງວນເວລາກ່າວກ່ຽວກັບ 3 ເນື້ອໃນຫຼັກລວມມີ: ໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV, ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ແລະ ບັນດາໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ວາງອອກ. ໃນນັ້ນ, ທ່ານ ເລຮວ່າຍຈຸງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງການນຳຂັ້ນສູງຂອງສອງປະເທດ, ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ໄດ້ພັດທະນາຢ່າງມີຄວາມຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນທີ່ສຸດ, ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ, ປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຕໍ່ກຳລັງຄວາມສາມາດ ແລະ ອະນາຄົດຂອງການພົວພັນສອງຝ່າຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

