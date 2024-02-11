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ຂ່າວສານ

ທຸກ​ແຖບ​ຖິ່ນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ຢ່າ​ງ​ອຶກ​ກະ​ທຶ​ກ​ຄຶກ​ໂຄມ

ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ລາຍການສະແດງແສງສີສິລະປະ ດ້ວຍເຄື່ອງບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ (ດຣອນ - drone) ຈຳນວນ 2024 ລຳ ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນກາງຄືນວັນທີ 9 ກຸມພາ - ເຊິ່ງເປັນຈຸດເວລາສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເມືອງຫຼວງ - ປະຫວັດສາດນັບພັນປີ” ໄດ້ສ້າງຄວາມຈັບອົກຈັບໃຈໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ.
ລາຍການສະແດງ ດຣອນ ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈຫຼາຍແກ່ປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງ (ພາບ: nhadautu.vn)

ລາຍການສະແດງດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳເອົາເທບນິຍາຍ ໂຕມັງກອນທີ່ສັກສິດໄດ້ເຕົ້າໂຮມຢູ່ເມືອງຫຼວງຢ່າງຮຸ່ງເຮືອງເຫຼືອງເຫຼື້ອມ ແລະ ສະຫງ່າລາສີ. ດຣອນ 2024 ລຳ ດ້ວຍຫຼາຍສີສັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໄດ້ສ້າງຮູບພາບທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດຂອງ ທັງລອງ - ຮ່າໂນ້ຍ. ຈຸດພົ້ນເດັ່ນຂອງລາຍການສະແດງດຣອນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຮູບໂຕມັງກອນສະໄໝລາດຊະວົງ ຫຼີ, ເຊິ່ງຕາງໜ້າໃຫ້ຄຸນນະທາດອັນສູງສົ່ງ, ພູມປັນຍາ ແລະ ນ້ຳໃຈອຸ້ມຊູຊ່ວຍເຫຼືອ, ແມ່ນສັນຍາລັກທີ່ສັກສິດຕິດພັນກັບຊາດ ຫວຽດນາມ. ເອື້ອຍ ຫງວຽນແທງເຮືອງ, ປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ແບ່ງປັນດ້ວຍຄວາມຕື້ນຕັນໃຈວ່າ:

“ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າ ກ່ອນຈະຮັບຊົມລາຍການນີ້ແມ່ນຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍ, ເພາະວ່ານີ້ແມ່ນລາຍການທີ່ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ອາລັງການຫຼາຍ. ອີກຢ່າງ, ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າມັນຈະໄດ້ສະແດງຄືແນວໃດ. ແຕ່ເມື່ອໄດ້ຮັບຊົມລາຍການນີ້ກັບຕາແລ້ວ ຈຶ່ງເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມອາລັງການຂອງການສະແດງນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າປະທັບໃຈທີ່ສຸດແມ່ນຮູບພາບໂຕມັງກອນບິນຂຶ້ນ ທ້ອງຟ້າພ້ອມດ້ວຍແຖວໜັງສື ອວຍພອນປີໃໝ່, ຊົມເຊີຍວັນສ້າງຕັ້ງພັກ, ຕ້ອນຮັບລະດູບານໃໝ່. ລາຍການນີ້ ມີຄວາມໝາຍທີ່ສຸດ ແລະ ນຳມາເຊິ່ງຄວາມຫວັງຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນ ແລະ ຄວາມຜາສຸກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນປີໃໝ່ນີ້”.

ພາຍຫຼັງລາຍການສະແດງດຣອນນັ້ນ ແມ່ນການຍິງບັ້ງໄຟດອກໄລຍະສູງ ທີ່ແກ່ຍາວເປັນເວລາ 15 ນາທີ, ຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ປີມະໂລງ 2024.

ການຍິງບັ້ງໄຟດອກຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ (ພາບ: sggp.org.vn)

ຢູ່ກາເມົາ ແລະ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ທ້ອງຟ້າມີຄວາມສະຫວ່າງສະໄຫວ ແລະ ຮຸ່ງເຮືອງເຫຼືອງເຫຼື້ອມດ້ວຍແສງສີຂອງການຍິງບັ້ງໄຟດອກໃນຈຸດເວລາສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ເຊັ່ນດຽວກັນ.

ຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດປີມະໂລງ 2024, ປະຊາຊົນມີຄວາມຫວັງວ່າ ປີໃໝ່ນີ້ ຈະມີຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ໜ້າຊື່ນຊົມຫຼາຍຢ່າງ, ໂດຍສະເພະແມ່ນໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ ຫວຽດນາມ ມີທ່າແຮງ ສົ່ງອອກໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ປະຊາຊົນປາດຖະໜາວ່າ ເສດຖະກິດຂອງປະເທດຊາດຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນມີຄວາມອີ່ມໜຳສຳລານ, ສົມບູນພູນສຸກ, ວິສາຫະກິດດຳເນີນທຸລະກິດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ກຳມະກອນມີວຽກເຮັດງານທຳທີ່ຖາວອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວັນທີ 1 ຂອງບຸນເຕັດ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງຟົດຟື້ນຢູ່ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ

ວັນທີ 1 ຂອງບຸນເຕັດ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງຟົດຟື້ນຢູ່ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ

ປີນີ້ແມ່ນປີທຳອິດ ບຸນເຕັດ ໂດຍ ສປຊ ຮັບຮອງເອົາແມ່ນວັນພັກປະຈຳປີ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດທົ່ວໂລກນີ້. ພ້ອມກັບການຮັບຮອງຂອງສປຊ, ຈິດໃຈບຸນເຕັດ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການແຜ່ຂະຫຍາຍຢູ່ຫຼາຍເຂດພາກໃນທົ່ວໂລກ.
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