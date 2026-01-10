ຂ່າວສານ
ທຸກການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕ່າງປະເທດຢູ່ໝູ່ເກາະ ຮວ່າງຊາ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຜິດກົດໝາຍ
ວັນທີ 09 ມັງກອນ, ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວ ກ່ຽວກັບປະຕິກິຍິຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ເລື່ອງ ຈີນ ເປີດສະຫຼອງນຳໃຊ້ສູນການຄ້າຢູ່ເກາະ ຝູເລິມ ຂຶ້ນກັບໝູ່ເກາະ ຮວ່າງຊາ ຂອງ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ: “ຫວຽດນາມ ມີພະຍານຫຼັກຖານປະຫວັດສາດ ແລະ ພື້ນຖານນິຕິກຳຢ່າງຄົບຖ້ວນເພື່ອຢັ້ງຢືນອະທິປະໄຕຂອງ ຫວຽດນາມ ສຳລັບໝູ່ເກາະ ຮວ່າງຊາ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ. ທຸກການເຄື້ອນໄຫວຂອງຕ່າງປະເທດຢູ່ໝູ່ເກາະ ຮວ່າງຊາ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຂອງ ຫວຽດນາມ ລ້ວນແຕ່ແມ່ນການກະທຳຜິດກົດໝາຍ ແລະ ໄຮ້ປະໂຫຍດ, ຫວຽດນາມ ເດັດດ່ຽວຄັດຄ້ານ”.