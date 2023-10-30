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ຂ່າວສານ

ທຶນ FDI ລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ໃນ 10 ເດືອນຂອງປີ 2023 ເພີ່ມຂຶ້ນ 54% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ

ໄລ່ຮອດວັນທີ 20 ຕຸລາ, ເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ຈົດທະບຽນໃໝ່, ດັດປັບ ແລະ ປະກອບຊື້ຫຸ້ນ, ຊື້ທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ບັນລຸກວ່າ 25,76% ຕື້ USD.
(ພາບປະກອບ: TTXVN)

ກົມລົງທຶນຕ່າງປະເທດ (ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ໄລ່ຮອດວັນທີ 20 ຕຸລາ, ເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ຈົດທະບຽນໃໝ່, ດັດປັບ ແລະ ປະກອບຊື້ຫຸ້ນ, ຊື້ທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ບັນລຸກວ່າ 25,76% ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 14,7% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ. ໃນນັ້ນ, ມີກວ່າ 2.600 ໂຄງການໃໝ່ໄດ້ຮັບໃບທະບຽນການລົງທຶນໃໝ່, ເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 66% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2022.

ໄລ່ຕາມຂະແໜງ, ບັນດານັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດໄດ້ລົງທຶນ 18/21 ຂະແໜງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ; ໃນນັ້ນ, ນຳໜ້າຍອດເງິນລົງທຶນແມ່ນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ, ຜະລິດ. ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນບັນດາຂະແໜງ: ອະສັງຫາລິມະຊັບ; ການເງິນທະນາຄານ, ການຂາຍສົ່ງ - ຂາຍຍ່ອຍ… ຕາມລຳດັບ.

ໄລ່ຕາມຄູ່ຮ່ວມມືລົງທຶນ, ໃນ 10 ເດືອນຂອງປີ 2023, ມີ 108 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນມີການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ. ໃນນັ້ນ, ສິງກະໂປ ນຳໜ້າກ່ຽວກັບຍອດຈຳນວນເງິນລົງທຶນ, ດ້ວຍ 4,65 ຕື້ USD. ສ.ເກົາຫຼີ ຢືນອັນດັບທີ 2; ຮົ່ງກົງ (ຈີນ) ຢືນອັນດັບທີ 3; ຖັດມາແມ່ນ ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ໄຕຫວັນ (ຈີນ)…

ໄລ່ຕາມເຂດລົງທຶນ, ບັນດານັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດໄດ້ລົງທຶນຢູ່ 55 ແຂວງ, ນະຄອນ. ແຂວງ ກວາງນິງ ໄດ້ນຳໜ້າກ່ຽວກັບການດຶງດູດເງິນລົງທຶນ, ຫາຍຟ່ອງ ຢືນອັນດັບທີ 2, ຖັດມາແມ່ນ ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ບັກຢາງ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອັດງານມະຫາກຳລິກາ Asian Para Games 2023

ອັດງານມະຫາກຳລິກາ Asian Para Games 2023

ພິທີອັດໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຈຸດເວລາທີ່ໜ້າຈື່ຈຳຢູ່ງານມະຫາກຳກິລາ ຮາງເຈົາ, ໝາກຫົວໃຈຂອງປະຊາຊົນ ຈີນ ແລະ ເພື່ອນມິດ ອາຊີ.
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