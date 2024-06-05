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ຂ່າວສານ

ທີ່​ປຶກ​ສາ ອີ​ຣານ ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ຂອງ ອິດ​ສະ​ລາ​ແອັນ ເລັ່ງ​ໃສ່​ຊີ​ຣີ

ອົງການຕິດຕາມສິດທິມະນຸດ ຊີຣີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເຫດບຸກໂຈມຕີດັ່ງກ່າວຂອງ ອິດສະລາແອັນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ 16 ຄົນເສຍຊີວິດ, ລວມມີບັນດານັກຮົບ ຊີຣີ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ທ່ານ Saeed Abyar ທີ່ປຶກສາ IRGC (ພາບ: IRGC)

ຕາມສຳນັກຂ່າວສານ Tasnim ຂອງ ອີຣານ, ທ່ານ Saeed Abyar ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາທີ່ປຶກສາຂອງ ກຳລັງທະຫານພິທັກປະຕິວັດ  ອິດສະລາມ ອີຣານ (IRGC) ຂອງຊີຣີ , ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນເຫດບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງ ອິດສະລາແອັນ ເລັ່ງໃສ່ນະຄອນ Aleppo,  ທາງທິດເໜືອ ຂອງຊີຣີ ໃນວັນທີ 3 ມິຖຸນາ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ອົງການຕິດຕາມສິດທິມະນຸດ ຊີຣີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເຫດບຸກໂຈມຕີດັ່ງກ່າວຂອງ ອິດສະລາແອັນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ 16 ຄົນເສຍຊີວິດ, ລວມມີບັນດານັກຮົບ ຊີຣີ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ນີ້ແມ່ນເຫດບຸກໂຈມຕີຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ ອີຣານໜຶ່ງຄົນ ເສຍຊີວິດ, ນັບແຕ່ເວລາເກີດການບຸກໂຈມຕີຂອງອິດສະລາແອັນ ເລັ່ງໃສ່ເຂດປະສົມ ສະຖານທູດ ອີຣານ ປະຈຳ ຊີຣີ ໃນວັນທີ 1 ເມສາ ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງ ອີຣານ ແລະ ອິດສະລາແອັນ ເພີ່ມຂຶ້ນສູງ.

ອິດສະລາແອັນ ໄດ້ປະຕິບັດການບຸກໂຈມຕີນັບຮ້ອຍຄັ້ງເລັ່ງໃສ່ປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງທາງທິດເໜືອ, ນັບແຕ່ເວລາເກີດການປະທະກັນພາຍໃນປະເທດ ຊີຣີ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນແນໃສ່ບັນດາສະຖານທີ່ໂດຍກອງທັບ ແລະ ກຸ່ມນັກຮົບໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງຈາກອີຣານ, ລວມມີ ກຳລັງ Hezbollah.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກ​ານ​ເຈ​ລະ​ຈາ ຢູ່ Bonn (ເຢຍ​ລະ​ມັນ) ກະ​ກຽມ​ໃຫ້​ແກ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ COP29

ກ​ານ​ເຈ​ລະ​ຈາ ຢູ່ Bonn (ເຢຍ​ລະ​ມັນ) ກະ​ກຽມ​ໃຫ້​ແກ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ COP29

ນັບແຕ່ວັນທີ 3 ມິຖຸນາ, ກອງປະຊຸມກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 29 ບັນດາຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາແມ່ ຂອງສປຊ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ (COP29) ເລີ່ມດຳເນີນຢູ່ນະຄອນ Bonn, ເຢຍລະມັນ.
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