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ຂ່າວສານ

ທິມ​ບານ​ເຕະ U23 ຫວຽດ​ນາມ ຊີງ​ແຊັມ ອາ​ຊີ​ຕ​າ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້ 3 ຄັ້ງ​ຢ່າງ​ລ​ຽນ​ຕິດ

ທິມບານເຕະ U23 ຫວຽດນາມ ໄດ້ກາຍເປັນທິມບານເຕະຊາຍທຳອິດທີ່ຊິງແຊັມ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ເປັນ 3 ຄັ້ງລຽນຕິດ, ພາຍຫຼັງທີ່ເອົາຊະນະຕໍ່ທິມຊາດ U23 ອິນໂດເນເຊຍ 1 ປະຕູຕໍ່ 0.
ໄຊຊະນະຂອງທິມບານເຕະ U23 ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງນຳໜ້າຂອງຖັນແຖວນັກກິລາບານເຕະໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ໃນພາກພື້ນ (ພາບ: AFF)

ທິມບານເຕະ U23 ຫວຽດນາມ ໄດ້ກາຍເປັນທິມບານເຕະຊາຍທຳອິດທີ່ຊິງແຊັມ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ເປັນ 3 ຄັ້ງລຽນຕິດ, ພາຍຫຼັງທີ່ເອົາຊະນະຕໍ່ທິມຊາດ U23 ອິນໂດເນເຊຍ 1 ປະຕູຕໍ່ 0, ໃນຮອບຊິງຊະນະເລີດໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 29 ກໍລະກົດ, ຢູ່ເດີ່ນ Gelora Bung Karno, ອິນໂດເນເຊຍ.  

ຄວາມເບີກບານໃຈເພີ່ມຂຶ້ນທົບ 2 ເທົ່າ ເມື່ອກອງໜ້າ ຫງວຽນດິ່ງບັກ ກາຍເປັນນັກກິລາຄົນທຳອິດຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ຍາດໄດ້ລາງວັນ ນັກເຕະດີເດັ່ນທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດການແຂ່ງຂັນ U23  ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.

ໃນຈົດໝາຍຊົມເຊີຍໄຊຊະນະຂອງທິມບານເຕະ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໄຊຊະນະນີ້ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງນຳໜ້າຂອງຖັນແຖວນັກກິລາບານເຕະໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ໃນພາກພື້ນ, ພ້ອມທັງແມ່ນສັນຍາລັກໃຫ້ແກ່ເຈດຈຳນົງບືນຕົວຂຶ້ນ, ມານະພະຍາຍາມຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງຂອງໄວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ - ລຸ້ນສືບຕໍ່ປະຕິບັດຄວາມຝັນບືນຕົວຂຶ້ນສູ່ເວທີລະດັບທະວີບ ແລະ ໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການຮ່ວມມືດ້ານການເມືອງ, ການປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງແມ່ນເສົາຄ້ຳສຳຄັນໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອິນໂດເນເຊຍ

ການຮ່ວມມືດ້ານການເມືອງ, ການປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງແມ່ນເສົາຄ້ຳສຳຄັນໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອິນໂດເນເຊຍ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຟານວັນຢາງ ຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານໃນເດືອນ ມີນາ 2025 ແມ່ນຂີດໝາຍປະຫວັດສາດ, ເປິດໜ້າໃໝ່ໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.
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