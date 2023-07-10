ຂ່າວສານ
ທິມຍິງບັ້ງໄຟດອກ ຝລັ່ງ ຄອງແຊ້ມ DIFF 2023
ໃນຮອບຊີງຊະນະເລີດ, ທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ດ່າໜັງ ເລຈູງຈິງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ງານບຸນ DIFF 2023 ແມ່ນເຫດການທີ່ມີລັກສະນະພິເສດສະເພາະຂອງນະຄອນ ດ່າໜັງ. ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ໂລກບໍ່ມີຊ່ອງຫວ່າງ, ນະຄອນດ່າໜັງ ໄດ້ສະແດງສານກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່, ລົບລ້າງຊ່ອງຫວ່າງດ້ານພູມສາດ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາປະເທດ, ບັນດາຊາດຫຍັບມໍ່ເຂົ້າກັນກວ່າ ດ້ວຍຄວາມຄາດຫວັງສັນຕິພາບ, ຄວາມຮັກແພງ ແລະ ຄວາມຫວັງຕໍ່ສິ່ງທີ່ດີງາມ.
ໃນງານແຂ່ງຂັນ ຍິງບັ້ງໄຟດອກປີນີ້, ທິມ ຝລັ່ງ ໄດ້ເອົາຊະນະທິມ ອີຕາລີ ແລະ ຍາດໄດ້ຂັນຄຳ. ລາງວັນ “ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ” ໄດ້ແກ່ທິມ ໂປໂລຍ ແລະ ລາງວັນ “ຍອດນິຍົມ” ໄດ້ແກ່ທິມ ແຟງລັງ.