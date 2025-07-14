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ຂ່າວສານ

ທິມ​ຍິງ​ບັ້ງ​ໄຟ​ດອກຂອງ ຈີນ ຊີງ​ແຊັມ​ໃນ​​ເທດ​ສະ​ການຍິງ​ບັ້ງ​ໄຟ​ດອກ​ສາ​ກົນ ດ່າ​ໜັງ DIFF ປີ 2025

ທິມຍິງບັ້ງໄຟດອກ Jiangxi Yangfeng ຂອງ ຈີນ ຍາດໄດ້ແຊັມໃນການແຂ່ງຂັນຊະນະເລີດຂອງເທດສະການຍິງບັ້ງໄຟດອກສາກົນ ດ່າໜັງ DIFF ປີ 2025, ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 12 ກໍລະກົດ ຢູ່ນະຄອນ ດ່າໜັງ.
ລາຍການສະແດງຍິງບັ້ງໄຟດອກຂອງທິມ Jiangxi Yangfeng Art Display (ພາບ: VOV)

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ດ່າໜັງ: ແກ້ວມະນີປະກາຍແຈ້ງ, ນະຄອນແຫ່ງອະນາຄົດ”, ທິມຍິງບັ້ງໄຟດອກ Jiangxi Yangfeng Art Display ຂອງ ຈີນ ໄດ້ສະແດງລາຍການຍິງບັ້ງໄຟດອກທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສີສັນ ປະສານກັບສຽງດົນຕີຂອງ 10 ບົດເພງ, ພິເສດ ແມ່ນມີການສະຫຼັບສັບຊ້ອນບົດເພງຫວຽດ “ບັກປຫຼິງ - ບົດເພງແນະນຳກ່ຽວກັບແຂວງ ບັກນິງ ຂອງ ຫວຽດນາມ” ເຮັດໃຫ້ລາຍການສະແດງແສງສີມີຄວາມຄຶກຄື້ນ ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສອງພື້ນຖານວັດທະນະທໍທ. ລາຍການສະແດງດັ່ງກ່າວກໍເປັນການສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນທີ່ມີຕໍ່ນະຄອນ ດ່າໜັງ, ນະຄອນທະເລທີ່ພວມບືນຕົວຂຶ້ນຢ່າງແຮງ, ມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ນະວັດຕະກຳ.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ທິມ Z121 Vina Pyrotech ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ອັນດັບທີສອງໃນເທດສະການ DIFF ປີ 2025 ດ້ວຍການສະແດງພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ສານແຫ່ງສັນຕິພາບ” ທີ່ນຳໃຊ້ບັ້ງໄຟ 7000 ດອກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

UNESCO ຮັບ​ຮອງກຸ່ມ​ເຂດ​ອະ​ນຸ​ສອນ​ສະ​ຖານ ແລະ ທັດ​ສະ​ນີ​ຍະ​ພາບ ອຽນ​ຕື໋ - ຫວິງ​ງຽມ​, ກົນ​ເຊີນ, ກຽບ​ບາກ ເປັນ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ວັດ​ທະ​ນ​ະ​ທຳ​ໂລກ

UNESCO ຮັບ​ຮອງກຸ່ມ​ເຂດ​ອະ​ນຸ​ສອນ​ສະ​ຖານ ແລະ ທັດ​ສະ​ນີ​ຍະ​ພາບ ອຽນ​ຕື໋ - ຫວິງ​ງຽມ​, ກົນ​ເຊີນ, ກຽບ​ບາກ ເປັນ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ວັດ​ທະ​ນ​ະ​ທຳ​ໂລກ

ກຸ່ມເຂດອະນຸສອນສະຖານ ແລະ ທັດສະນີຍະພາບ ອຽນຕື - ຫວິງງຽມ, ກົນເຊີນ, ກຽບບາກ ນອນຢູ່ບັນດາແຂວງ ກວາງນິງ, ບັກນິງ ແລະ ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ ດ້ວຍຖືເອົາສາສະໜາພຸດ ນິກາຍ ຈຸກເລີມ ເປັນແກ່ນສານ - ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນສະຕະວັດທີ XIII ໂດຍບັນດາເຈົ້າຊີວິດຂອງລາດຊະວົງ ເຈິ່ນ.
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