ຂ່າວສານ
ທິມບານສົ່ງຍິງ ຫວຽດນາມ ສ້າງຜົນງານປະຫວັດສາດຢູ່ FIVB Challenger Cup 2024
ຜົນງານນີ້ໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍເປັນຄັ້ງທຳອິດ ທິມບານສົ່ງຍິງ ຫວຽດນາມ ຄ້ວາໄດ້ຫຼຽນທອງຢູ່ງານແຂ່ງຂັນລະດັບສູງຄື FIVB Challenger Cup 2024. ດ້ວຍໄຊຊະນະນີ້, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຕື່ມອີກ 6,3 ຄະແນນໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບໂລກ ແລະ ກ້າວຂຶ້ນ 2 ອັນດັບ, ຂຶ້ນເຖິງອັນດັບ 32 ໃນໂລກ ເຊິ່ງແມ່ນອັນດັບສູງທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດກິລາບານສົ່ງຍິງ ຫວຽດນາມ.
ງານແຂ່ງຂັນບານສົ່ງ FIVB Challenger Cup 2024 ໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 4 – 7 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສະໜາມກິລາ Ninoy Aquino (Manila, ຟິລິບປິນ) ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 8 ທິມລວມມີ: ຟິລິບປິນ, ຫວຽດນາມ, Puerto Rico, ເຄນຢາ, ແບນຊິກ, ຊູແອັດ, ສ.ເຊັກໂກ ແລະ ອາກຊັງຕິນ.