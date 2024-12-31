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ຂ່າວສານ

ທິມບານເຕະຊາຍແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ສາມາດເຂົ້າແຂ່ງຂັນໃນຮອບຊິງຊະນະເລີດ ASEAN CUP

ຮອບຮອງຊະນະເລີດນີ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 30 ທັນວາ, ຢູ່ ໄທ.
(ທິມບານເຕະຊາຍແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 29 ທັນວາ, ຢູ່ສະໜາມກິລາ ຫວຽດຈີ, ແຂວງ ຝຸທໍ້, ທິມບານເຕະຊາຍແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະທິມບານເຕະຊາຍ ສິງກະໂປ 3 ປະຕູຕໍ່ 1 ໃນຮອບຮອງຊະນະເລີດນັດຂາກັບງານແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະ ASEAN CUP 2024. ສະຫຼຸບວ່າ, ທິມບານເຕະຊາຍແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຮັບໄຊຊະນະລວມ 5 ປະຕູຕໍ່ 1, ພາຍຫຼັງແຂ່ງຂັນ 2 ນັດຕໍ່ທິມບານເຕະຊາຍ ສິງກະໂປ, ສາມາດເຂົ້າຮອບຮອງຊະນະເລີດ. ຮອບຮອງຊະນະເລີດນີ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 30 ທັນວາ, ຢູ່ ໄທ.

ທິມບານເຕະຊາຍແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຈະແຂ່ງຂັນຮອບຊິງຊະນະເລີດຂາໄປໃນວັນທີ 02 ມັງກອນ 2025 ຢູ່ສະໜາມກິລາ ຫວຽດຈີ ແລະ ຂາກັບໃນວັນທີ 05 ມັງກອນ ຢູ່ສະໜາມກິລາຂອງທິມຄູ່ແຂ່ງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ສຸ້​ຊົນ​ຮອດ​ປີ 2030 ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ 01 ໃນ​ຈຳ​ນວນ 03 ປະ​ເທດ​ຢືນ​ຢູ່​ແຖວ​ໜ້າ​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້ ກ່ຽວ​ກັບ​ປັນ​ຍາ​ປະ​ດິດ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: “ສຸ້​ຊົນ​ຮອດ​ປີ 2030 ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ 01 ໃນ​ຈຳ​ນວນ 03 ປະ​ເທດ​ຢືນ​ຢູ່​ແຖວ​ໜ້າ​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້ ກ່ຽວ​ກັບ​ປັນ​ຍາ​ປະ​ດິດ

ຮອດປີ 2030 ຕ້ອງມີ 100 ຜົນງານປະດິດສ້າງ ແລະ ກິດຈະກຳວິທະຍາສາດ ທີ່ນອນໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບຂອງວິທະຍາສາດໂລກ; ຮອດປີ 2045, ຖັນແຖວປັນຍາຊົນ ຫວຽດນາມ ຢືນຢູ່ແຖວໜ້າພາກພື້ນ, ນອນໃນ Top ແຖວໜ້າໂລກ.
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