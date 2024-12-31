ຂ່າວສານ
ທິມບານເຕະຊາຍແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ສາມາດເຂົ້າແຂ່ງຂັນໃນຮອບຊິງຊະນະເລີດ ASEAN CUP
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 29 ທັນວາ, ຢູ່ສະໜາມກິລາ ຫວຽດຈີ, ແຂວງ ຝຸທໍ້, ທິມບານເຕະຊາຍແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະທິມບານເຕະຊາຍ ສິງກະໂປ 3 ປະຕູຕໍ່ 1 ໃນຮອບຮອງຊະນະເລີດນັດຂາກັບງານແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະ ASEAN CUP 2024. ສະຫຼຸບວ່າ, ທິມບານເຕະຊາຍແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຮັບໄຊຊະນະລວມ 5 ປະຕູຕໍ່ 1, ພາຍຫຼັງແຂ່ງຂັນ 2 ນັດຕໍ່ທິມບານເຕະຊາຍ ສິງກະໂປ, ສາມາດເຂົ້າຮອບຮອງຊະນະເລີດ. ຮອບຮອງຊະນະເລີດນີ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 30 ທັນວາ, ຢູ່ ໄທ.
ທິມບານເຕະຊາຍແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຈະແຂ່ງຂັນຮອບຊິງຊະນະເລີດຂາໄປໃນວັນທີ 02 ມັງກອນ 2025 ຢູ່ສະໜາມກິລາ ຫວຽດຈີ ແລະ ຂາກັບໃນວັນທີ 05 ມັງກອນ ຢູ່ສະໜາມກິລາຂອງທິມຄູ່ແຂ່ງ.