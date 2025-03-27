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ຂ່າວສານ

ທະ​ຫ​ານ​ລາດ​ປ້ອງ​ກັນ​ຕົນ​ເອງ​ຍາມ​ໃດ​ກໍ່​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ມີ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ສຳ​ຄັນ

ທ່ານປະທານປະເທດ ໄດ້ຕັກເຕືອນຕ້ອງຖືເປັນສຳຄັນການສ້າງກຳລັງທະຫານລາດປ້ອງກັນຕົນເອງໃຫ້ມີຈຳນວນທີ່ເໝາະສົມ, ໂຄງປະກອບທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ, ມີຄຸນນະພາບສັງລວມທີ່ນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນ, ກ່ອນອື່ນແມ່ນຄຸນນະພາບດ້ານການເມືອງ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລື່ອງເກືອງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ
ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລື່ອງເກືອງໃນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 90 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອ ທະຫານລາດປ້ອງກັນຕົນເອງ ຫວຽດນາມ  (28/3/1935 - 28/3/2025) ແລະ ຕ້ອນຮັບຫຼຽນກາໂຮ່ຈີມິນ ໂດຍຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ມີນາຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ທ່ານປະທານປະເທດ ໄດ້ຕັກເຕືອນຕ້ອງຖືເປັນສຳຄັນການສ້າງກຳລັງທະຫານລາດປ້ອງກັນຕົນເອງໃຫ້ມີຈຳນວນທີ່ເໝາະສົມ, ໂຄງປະກອບທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ, ມີຄຸນນະພາບສັງລວມທີ່ນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນ, ກ່ອນອື່ນແມ່ນຄຸນນະພາບດ້ານການເມືອງ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງເພີ່ມທະວີການບຳລຸງສ້າງ, ຝືກອົບຮົມຍົກສູງຄຸນນະພາບໃຫ້ແກ່ຖັນແຖວພະນັກງານເຮັດວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ, ທ້ອງຖິ່ນ, ທະຫານລາດປ້ອງກັນຕົນເອງທຸກຂັ້ນ. ຈັດຕັ້ງການຝືກແອບໃຫ້ແກ່ບັນດາເປົ້າໝາຍ, ພສກວງາຍທະຫານລາດປ້ອງກັນຕົນເອງ ດ້ວຍຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທາງດ້ານໜ້າທີ່, ຈັດຕັ້ງການຮັບບັນຈຸກຳລັງ, ປະກອບວັດຖຸອຸປະກອນ, ການເຄື່ອນໄຫວກຽມພ້ອມສູ້ຮົບ, ປົກປ້ອງພົນລະເຮືອນຂອງແຕ່ລະກຳລັງ, ເໝາະສົມກັບເງື່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊິນ Luiz Inácio Lula da Silva ເດີນທາງມາຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ

ປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊິນ Luiz Inácio Lula da Silva ເດີນທາງມາຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊິນ ແມ່ນປະມຸກລັດຕ່າງປະເທດ ທຳອິດມາຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2025. ນີ້ກໍ່ແມ່ນຄັ້ງທີສອງ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊິນ ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມໃນຖານະປະມຸກລັດ ບຣາຊີນ ພາຍຫລັງຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 2008.
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