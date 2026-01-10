ຂ່າວສານ
ທະຫານເຮືອເຂດ 5 ກຽມພ້ອມໃຫ້ແກ່ການຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນທະຫານປະຊາຊົນເຂດເກາະ ຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ
ການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ອວຍພອນປີໃໝ່ທະຫານ, ປະຊາຊົນ ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍຢູ່ສະຖານທີ່ຕ່າງໆໃນເກາະ ຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ປີ 2026 ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນກວ່າ 200 ທ່ານທີ່ມາຈາກບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ, ບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນສູນກາງ, ທ້ອງຖິ່ນ, ໝູ່ຄະນະ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ບັນດາພະນັກງານນັກຮົບຂອງທະຫານເຮືອເຂດ 5. ທ່ານຮ້ອຍເອກ ຫງວຽນວັນຢຸຍ, ກອງທະຫານເຮືອ 511, ກອງພັນນ້ອຍ 127, ທະຫານເຮືອເຂດ 5, ແບ່ງປັນວ່າ:
“ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນ, ມີຄວາມເປັນກຽດ ແລະ ພາກພູມໃຈເປັນຍິ່ງເມື່ອມີບັນດາຄະນະປະຕິບັດງານຈາກບັນດາແຂວງ, ນະຄອນມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ອວຍພອນບຸນປີໃໝ່ເຂດທະເລໝູ່ເກາະ ຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ຂອງປະເທດຊາດ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຕົ້ນດອກຄາຍຈາກພາກເໜືອ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກອົບອຸ່ນທີ່ສຸດ ເພາະວ່າເຖິງວ່າຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດຢູ່ໄກບ້ານກໍຕາມ ແຕ່ກໍມີບັນຍາກາດຂອງບຸນເຕັດ ຄືກັນກັບຢູ່ບ້ານເກີດເມືອງນອນ.”