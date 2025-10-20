ຂ່າວສານ
ທະຫານຍິງ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນບົດບາດນຳໜ້າຂອງແມ່ຍິງໃນວຽກງານຮັກສາສັນຕິພາບ
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 95 ປີ (20/10/1930 – 20/10/2025), ວັນປະກາດໃຊ້ມະຕິສະບັບເລກທີ 1325 ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ວ່າດ້ວຍ ແມ່ຍິງ, ສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົບ ຄົບຮອບ 25 ປີ (20/10/1930 – 20/10/2025), ວັນທີ 19 ຕຸລາ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງຂັ້ນຮາກຖານໂຮງໝໍກາງສະໜາມລະດັບ 2 ເລກ 7 (BVDC 2.7) ໄດ້ຈັດການພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ການໂອ້ລົມສົນທະນາຕາມຫົວເລືອ່ງສະເພາະ ຢູ່ Bentiu, ຊູດັງໃຕ້.
ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານພົນຈັດຕະວາ ເຈືອງມາຍຮວາ, ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງຂັ້ນຮາກຖານ BVDC 2.7 ໄດ້ຫວນຄືນມູນເຊື້ອທີ່ສະຫງ່າງາມຂອງແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ; ຢັ້ງຢືນຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈ, ສະຕິຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ນ້ຳໃຈອຸທິດສ່ວນຂອງທະຫານຍິງ ຫວຽດນາມ ແຕ່ລະຄົນທີ່ພວມປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກປະເທດຊາດ.
“ຂ້າພະເຈົ້າຂໍອວຍພອນໄຊທີ່ມດີງາມທີ່ສຸດໃນພາລະກິດຂອງພວກເພື່ອນ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຕີລາຄາສູງບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມ ເຊິ່ງພວກເພື່ອນພວມປະຕິບັດຢູ່ທີ່ນີ້. ບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງພວກເພື່ອນມຸ່ງໄປເຖິງການມອບສິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ, ຊຸກຍູ້ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພາກສາອັງກິດຢູ່ບັນດາບ່ອນທີ່ຍັງມີຄວາມສ່ຽງຊ້ອນແຝງຍ້ອນການປະທະກັນການທະຫານ. ຂໍຊົມເຊີຍ ແລະ ຂອບໃຈພວກເພື່ອນ”.
ການພົບປະແລກປ່ຽນ ຍັງມີຫຼາຍກິດຈະກຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບຄື ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການຕົວຈິງຂອງບັນດາທະຫານຍິງໃນການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ, ການສະແດງສິລະປະ ແລະ ຊິມບັນດາເຍື່ອງອາຫານພື້ນເມືອງຂອງ ຫວຽດນາມ.