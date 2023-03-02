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ຂ່າວສານ

ທະ​ນາ​ຄານ UOB ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ຂອງ​ຕະຫຼາດ ຫວຽດ​ນາມ

ວັນທີ 1 ມີນາ, ທະນາຄານ UOB ສິງກະໂປ ໄດ້ປະກາດສຳເລັດການຊື້ທະນາຄານຊົມໃຊ້ຂອງ Citigroup ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ດ້ວຍເປົ້າໝາຍເປີດກວ້າງຂອບຂະໜາດການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທະນາຄານ UOB (ພາບ: tinnhanhchungkhoan.vn)

ທ່ານ Victor Ngo, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່, ທະນາຄານ UOB ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງຫວຽດນາມ ແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດຍ້ອນວ່າຫວຽດນາມ ແມ່ນພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ມີອັດຕາການເຕີບໂຕ ແລະ ຫັນປ່ຽນໂດຍໄວ. ສ່ວນຕາມທ່ານ Wee Ee Cheong ຮອງປະທານທັງເປັນຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ກຸ່ມບໍລິສັດ UOB ແລ້ວ, ດ້ວຍຖານະບົດບາດເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາທີ່ສຸດໃນ ອາຊຽນ, ຫວຽດນາມ ຈະແມ່ນຕະຫຼາດຍຸດທະສາດຂອງ UOB ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ແລະ UOB ຈະເພີ່ມທະວີການເປີດກວ້າງການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດຂາຍຍ່ອນຢູ່ ຫວຽດນາມ.


(ແຫຼ໋ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານໝໍ ຫວຽດນາມ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີຜ່າຕັດດ້ວຍ robot ໃຫ້ແກ່ໂຮງໝໍ ແຫ່ງໜຶ່ງຂອງ ຟີລິບປິນ

ທ່ານໝໍ ຫວຽດນາມ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີຜ່າຕັດດ້ວຍ robot ໃຫ້ແກ່ໂຮງໝໍ ແຫ່ງໜຶ່ງຂອງ ຟີລິບປິນ

ຄາດວ່າ, ໂຮງໝໍ ບິ່ງເຍິນ ຈະໜູນຊ່ວຍ ແລະ ແນະນຳ 3 ວິທີຜ່າຕັດດ້ວຍ robot, ລວມມີ 2 ກໍລະນີແມ່ນ ມະເຮງໄສ້ຕົງ ແລະ ກໍລະນີໜຶ່ງແມ່ນເລື່ອນຊ່ອງທ້ອງ.
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