ທ່ານ Victor Ngo, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່, ທະນາຄານ UOB ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງຫວຽດນາມ ແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດຍ້ອນວ່າຫວຽດນາມ ແມ່ນພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ມີອັດຕາການເຕີບໂຕ ແລະ ຫັນປ່ຽນໂດຍໄວ. ສ່ວນຕາມທ່ານ Wee Ee Cheong ຮອງປະທານທັງເປັນຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ກຸ່ມບໍລິສັດ UOB ແລ້ວ, ດ້ວຍຖານະບົດບາດເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາທີ່ສຸດໃນ ອາຊຽນ, ຫວຽດນາມ ຈະແມ່ນຕະຫຼາດຍຸດທະສາດຂອງ UOB ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ແລະ UOB ຈະເພີ່ມທະວີການເປີດກວ້າງການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດຂາຍຍ່ອນຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ຂ່າວສານ
ທະນາຄານ UOB ຕີລາຄາສູງຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງຕະຫຼາດ ຫວຽດນາມ
ທ່ານ Victor Ngo, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່, ທະນາຄານ UOB ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງຫວຽດນາມ ແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດຍ້ອນວ່າຫວຽດນາມ ແມ່ນພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ມີອັດຕາການເຕີບໂຕ ແລະ ຫັນປ່ຽນໂດຍໄວ. ສ່ວນຕາມທ່ານ Wee Ee Cheong ຮອງປະທານທັງເປັນຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ກຸ່ມບໍລິສັດ UOB ແລ້ວ, ດ້ວຍຖານະບົດບາດເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາທີ່ສຸດໃນ ອາຊຽນ, ຫວຽດນາມ ຈະແມ່ນຕະຫຼາດຍຸດທະສາດຂອງ UOB ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ແລະ UOB ຈະເພີ່ມທະວີການເປີດກວ້າງການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດຂາຍຍ່ອນຢູ່ ຫວຽດນາມ.