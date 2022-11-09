ຂ່າວສານ
ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ໜູນຊ່ວຍຟື້ນຟູ ແລະ ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ຮັກສາລະບົບທະນາຄານເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ
ບໍ່ພຽງແຕ່ເພີ່ມດອກເບ້ຍບໍລິຫານຂຶ້ນ 1%/ປີ ຄັ້ງທີ 2 ໃນຮອບເວລາ 1 ເດືອນຜ່ານມາ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ປັບປຸງອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາລະຫວ່າງ ສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ເງິນດົ່ງ ຫວຽດນາມ, ແຕ່ລະດັບ 3% ຂຶ້ນເຖິງ 5%, ມີຜົນສັກສິດແຕ່ວັນທີ 17 ຕຸລາ ເປັນຕົ້ນໄປ. ທ່ານ ຫວູຕຽນລົກ, ກຳມະການກຳມາທິການເສດຖະກິດ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຕີລາຄາວ່າ ການເພີ່ມອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ ໄດ້ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດເປີດປະຕູ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ກວ້າງຂວາງຂອງເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ໃນສະພາບການປັດຈຸບັນ:
ລາຄາຂອງສະກຸນເງິນ USD ພວມເພີ່ມຂຶ້ນ (ແຂງຄ່າ) ແລະ ສະກຸນເງິນຕ່າງໆໃນໂລກ ລ້ວນແຕ່ຫຼຸດລົງ (ອ່ອນຄ່າ) ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບສະກຸ່ນເງິນ USD, ເພາະສະນັ້ນ ສະກຸນເງິນດົ່ງ ຫວຽດນາມ ຈະຕ້ອງຮັບກຳລັງດັນຫຼາຍພໍສົມຄວນຖ້າຮັກສາໄດ້ອັດຕາແລກປ່ຽນຄືເກົ່າ. ພວກເຮົາຕ້ອງເພີ່ມປັບປຸງອັດຕາເງິນແລກປ່ຽນເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ອາດຈະເປັນເຈົ້າການຢ່າງໄຫວພິບກ່ວາໃນນະໂຍບາຍແລກປ່ຽນເງິນຕາ, ເພື່ອທັງຮັບປະກັນເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ, ທັງອາດຈະໜູນຊ່ວຍໃຫ້ແກ່ການສົ່ງອອກ, ໜູນຊ່ວຍກຳລັງຄວາມສາມາດໃນການແກ້ງແຍ້ງ ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດໃນສະພາບການປັດຈຸບັນ. ຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າ ນີ້ແມ່ນມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມ.
ມີຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ ໄພເງິນເຟີ້ພວມຢູ່ໃນລະດັບສູງທີ່ສຸດ, ເຮັດໃຫ້ສະກຸນເງິນຂອງຫຼາຍປະເທດໃຫຍ່ຄື ອາເມລິກາ ແລະ ສະຫະພາບເອີລົບ, ເພີ່ມອັດຕາດອກເບ້ຍບໍລິຫານ ຂຶ້ນຢ່າງລຽນຕິດເພື່ອຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້. ສະພາບການນີ້ ເຮັດໃຫ້ສະກຸນເງິນຫວຽດນາມ ຕົກເຂົ້າສູ່ສະພາບການອ່ອນຄ່າ ດັ່ງນັ້ນ ຕ້ອງປັບປຸງເພີ່ມອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນ. ແຕ່ຖ້າມີອັດຕາແລກປ່ຽນສູງ ຈະກໍ່ຜົນສະທ້ອນເຖິງການສົ່ງອອກນຳເຂົ້າ ແລະ ບັນຫາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເຮັດໃຫ້ວິສາຫະກິດປະສົບກັບຄວາມສ່ຽງໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ. ທ່ານ ຟ້າມດຶກເອິນ ປະທານສະພາສະມາຊິກທະນາຄານກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຖືວ່າ:
ເພື່ອຊຸກຍູ້ພັດທະນາເສດຖະກິດ, ນັບແຕ່ຕົ້ນປີມາຮອດປັດຈຸບັນ, ການເຕີບໂຕສິນເຊື່ອໄດ້ສູງກ່ວາ 11% ແລ້ວໃນຂະນະທີ່ການລະດົມທຶນຫາກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນກ່ວາ 4%, ບວກກັບການລົງທຶນພາກລັດ ບໍ່ສາມາດປ່ອຍເງິນລົງທຶນໄດ້, ເຮັດໃຫ້ຂາດທຶນ. ໃນເວລາຜ່ານມາ, ເພື່ອຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວ, ບັນດາທະນາຄານການຄ້າ ເພີ່ມການລະດົມທຶນ, ດ້ານໜຶ່ງລະດົມດອກເບ້ຍເຊິ່ງນັບແຕ່ຕົ້ນປີມາຮອດປັດຈຸບັນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນກ່ວາ 3% ເຊິ່ງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນມານະພະຍາຍາມຈຳກັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາດອກເບ້ຍແຕ່ 1 ຫາ 2%/ປີ. ໃນໄລຍະຜ່ານໄປ, ດ້ວຍການບໍລິຫານຂອງທະນາຄານແຫ່ງລັດ ກໍຍັງຮັກສາໄດ້ອັດຕາດອກເບ້ຍກູຢຶມ ແຕ່ການລະດົມໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 3%, ດັ່ງນັ້ນ, ໃນໄລຍະເວລາຈະມາເຖິງ ກໍຈະແມ່ນບັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຢ່າງແທ້ຈິງ.
ເມື່ອຕີລາຄາຜົນກະທົບຂອງບັນດາການກະທຳບໍລິຫານນະໂຍບາຍເງິນຕາຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງລັດ, ທ່ານ ຫງວຽນງອກເຊີນ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງຫ໋າຍເຢືອງ ຖືວ່າ:
ສຳລັບນະໂຍບາຍບໍລິຫານທີ່ມີໄຫວພິບຂອງທະນາຄານແຫ່ງລັດ, ຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າ ແນ່ນອນວ່າຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຍັງມີຢູ່, ແຕ່ບັນຫາແມ່ນ ເຮົາຕ້ອງນຳໃຊ້ແຫຼ່ງທຶນນີ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນແນວໃດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ກໍ່ຄືມີປະສິດທິຜົນໃນການລົງທຶນຂອງທະນາຄານ. ບໍ່ມີສະພາບການທີ່ບັນດາວິສາຫະກິດບໍ່ມີຄວາມສາມາດ ແຕ່ຍັງໄດ້ຮັບການກູ້ຢືມເງິນອີກ, ວິສາຫະກິດທີ່ມີຄວາມສາມາດຢ່າງເຂັ້ມແຂງ, ມີການເຄື່ອນໄຫວຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບການລົງທຶນຈາກທະນາຄານ.
ໃນສະພາບການບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫຍ່ໃນໂລກ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຮັດແໜ້ນເງິນຕາ ແລະ ເພີ່ມດອກເບ້ຍບໍລິຫານ, ສ້າງກຳລັງດັນຕໍ່ການບໍລິຫານນະໂຍບາຍເງິນຕາຂອງ ຫວຽດນາມ ຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ວິທີການແທດຈິງ ແມ່ນທະນາຄານການຄ້າ ແລະ ວິສາຫະກິດຕ້ອງເພີ່ມທະວີການຮ່ວມເດີນທາງ ແລະ ແບ່ງປັນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຊອກຫາການລະໂອກາດໃນການຮ່ວມມື. ທ່ານ ເຈິ່ນວັນເລິມ, ກຳມະການຜູ້ປະຈຳການກຳມາທິການການເງິນ - ງົບປະມານຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ:
ເລື່ອງຍົກລະດັບດອກເບ້ຍສູງຂຶ້ນເພື່ອຈຳກັດການສະໜອງເງິນ, ແມ່ນບໍ່ສ້າງຈຳນວນເງິນມະຫາສານໃນຕະຫຼາດ. ນີ້ແມ່ນມາດຕະການ, ວິທີການດີທີ່ສຸດເພື່ອຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້. ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ປີນີ້, ໄພເງິນເຟີ້ຂອງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸຢູ່ລະດັບຕ່ຳຄືແນວນີ້, ສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນຍ້ອນມີບັນດາມາດຕະການນະໂຍບາຍເງິນຕາ ເຊິ່ງທະນາຄານແຫ່ງລັດໄດ້ປະຕິບັດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ປັດໄຈຫຼັກແຫຼ່ງແມ່ນພື້ນຖານເສດຖະກິດ ແຕ່ກໍ່ມີໝາກຜົນຂອງບັນດານະໂຍບາຍການເງິນທີ່ມີໄຫວພິບ ແລະ ບັນດານະໂຍບາຍນີ້ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຈະຕ້ອງສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີວ່າ ຕ້ອງມີບັນດາມາດຕະການໂດຍພື້ນຖານໃນການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍຄວບຄູ່, ທັງຮັບປະກັນໄພເງິນເຟີ້, ທັງຊຸກຍູ້ການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ. ມາດຕະການພື້ນຖານແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ອີງໃສ່ນະໂຍບາຍການເງິນເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຕ້ອງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຕ່າງໆຢ່າງຄົບຊຸດອີກດ້ວຍ, ຄືຊຸກຍູ້ການປ່ອຍເງິນລົງທຶນພາກລັດ, ພິຈາລະນາການຫຼຸດຜ່ອນບາງການໜູນຊ່ວຍການສະໜອງເງິນໃນໂຄງການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດໃນປີ 2023, ເມື່ອການເຕີບໂຕເສດຖະກິດປີນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນຄືນໃໝ່ ທ່າເຕີບໂຕທີ່ດີ, ຄາດວ່າຈະສູງກ່ວາ 8%. ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຫວັງວ່າທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຈະຮັກສານະໂຍບາຍການເງິນ, ມານະພະຍາຍາມຮັກສາທິດນຳບໍລິຫານນະໂຍບາຍມະຫາພາກ, ເພື່ອສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຮັບມືໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດ.