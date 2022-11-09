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ຂ່າວສານ

ທະ​ນາ​ຄານ​ແຫ່ງ​ລັດ ຫວຽດ​ນາມ ໜູນ​ຊ່ວຍ​ຟື້ນ​ຟູ ແລະ ຄວບ​ຄຸມ​ໄພ​ເງິນ​ເຟີ້, ຮັກສາລະບົບທະ​ນາ​ຄານເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ

ທ້າຍເດືອນກັນຍາຜ່ານມາ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕັດສິນເພີ່ມອັດຕາດອກເບ້ຍ ບໍລິຫານຂຶ້ນ 1% ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັກສາເປັນປົກກະຕິເປັນເວລາ 2 ປີ ແລະ ທ້າຍເດືອນຕຸລາ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ສືບຕໍ່ກຳນົດເພີ່ມດອກເບ້ຍບໍລິຫານຕື່ມອີກ 1%, ພ້ອມທັງປັບປຸງ ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ. ຢູ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 4, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຕີລາຄາສູງການປັບປຸງທີ່ເໝາະສົມກັບການຜັນແປດ້ານການເງິນ - ເງິນຕາໂລກແລະ ຫວັງວ່າທະນາຄານແຫ່ງລັດຈະສືບຕໍ່ຕິດແທດກັບສະພາບການຕົວຈິງ, ຄົ້ນຄ້ວາເພື່ອມີວິທີການບໍລິຫານນະໂຍບາຍການເງິນທີ່ມີໄຫວພິບ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍຄວບຄູ່ ເຊິ່ງແມ່ນໜູນຊ່ວຍຟື້ນຟູເສດຖະກິດ ແລະຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ຮັກສາລະບົບສິນເຊື່ອທະນາຄານເປັນປົກກະຕິແລະມີຄວາມປອດໄພ.
  ສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງຊາດ (ພາບ: sbv.gov.vn)  

ບໍ່ພຽງແຕ່ເພີ່ມດອກເບ້ຍບໍລິຫານຂຶ້ນ 1%/ປີ ຄັ້ງທີ 2 ໃນຮອບເວລາ 1 ເດືອນຜ່ານມາ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ປັບປຸງອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາລະຫວ່າງ ສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ເງິນດົ່ງ ຫວຽດນາມ, ແຕ່ລະດັບ 3% ຂຶ້ນເຖິງ 5%, ມີຜົນສັກສິດແຕ່ວັນທີ 17 ຕຸລາ ເປັນຕົ້ນໄປ. ທ່ານ ຫວູຕຽນລົກ, ກຳມະການກຳມາທິການເສດຖະກິດ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຕີລາຄາວ່າ ການເພີ່ມອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ ໄດ້ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດເປີດປະຕູ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ກວ້າງຂວາງຂອງເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ໃນສະພາບການປັດຈຸບັນ:

ລາຄາຂອງສະກຸນເງິນ USD ພວມເພີ່ມຂຶ້ນ (ແຂງຄ່າ) ແລະ ສະກຸນເງິນຕ່າງໆໃນໂລກ ລ້ວນແຕ່ຫຼຸດລົງ (ອ່ອນຄ່າ) ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບສະກຸ່ນເງິນ USD, ເພາະສະນັ້ນ ສະກຸນເງິນດົ່ງ ຫວຽດນາມ ຈະຕ້ອງຮັບກຳລັງດັນຫຼາຍພໍສົມຄວນຖ້າຮັກສາໄດ້ອັດຕາແລກປ່ຽນຄືເກົ່າພວກເຮົາຕ້ອງເພີ່ມປັບປຸງອັດຕາເງິນແລກປ່ຽນເພື່ອສ້າງເງື່ອໄຂໃຫ້ແກ່ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ອາດຈະເປັນເຈົ້າການຢ່າງໄຫວພິບກ່ວາໃນນະໂຍບາຍແລກປ່ຽນເງິນຕາເພື່ອທັງຮັບປະກັນເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິທັງອາດຈະໜູນຊ່ວຍໃຫ້ແກ່ການສົ່ງອອກໜູນຊ່ວຍກຳລັງຄວາມສາມາດໃນການແກ້ງແຍ້ງ ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດໃນສະພາບການປັດຈຸບັນຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າ ນີ້ແມ່ນມາດຕະການທີ່ເໝາສົມ.

ມີຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ ໄພເງິນເຟີ້ພວມຢູ່ໃນລະດັບສູງທີ່ສຸດ, ເຮັດໃຫ້ສະກຸນເງິນຂອງຫຼາຍປະເທດໃຫຍ່ຄື ອາເມລິກາ ແລະ ສະຫະພາບເອີລົບ, ເພີ່ມອັດຕາດອກເບ້ຍບໍລິຫານ ຂຶ້ນຢ່າງລຽນຕິດເພື່ອຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້. ສະພາບການນີ້ ເຮັດໃຫ້ສະກຸນເງິນຫວຽດນາມ ຕົກເຂົ້າສູ່ສະພາບການອ່ອນຄ່າ ດັ່ງນັ້ນ ຕ້ອງປັບປຸງເພີ່ມອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນ. ແຕ່ຖ້າມີອັດຕາແລກປ່ຽນສູງ ຈະກໍ່ຜົນສະທ້ອນເຖິງການສົ່ງອອກນຳເຂົ້າ ແລະ ບັນຫາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເຮັດໃຫ້ວິສາຫະກິດປະສົບກັບຄວາມສ່ຽງໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ. ທ່ານ ຟ້າມດຶກເອິນ ປະທານສະພາສະມາຊິກທະນາຄານກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຖືວ່າ:

ເພື່ອຊຸກຍູ້ພັດທະນາເສດຖະກິດນັບແຕ່ຕົ້ນປີມາຮອດປັດຈຸບັນການເຕີບໂຕສິນເຊື່ອໄດ້ສູງກ່ວາ 11% ແລ້ວໃນຂະທີ່ການລະດົມທຶນຫາກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນກ່ວາ 4%, ບວກກັບການລົງທຶນພາກລັດ ບໍ່ສາມາດປ່ອຍເງິນລົງທຶນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂາດທຶນໃນເວລາຜ່ານມາເພື່ອຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວບັນດາທະນາຄານການຄ້າ ເພີ່ມການລະດົມທຶນດ້ານໜຶ່ງລະດົມດອເບ້ຍເຊິ່ງນັບແຕ່ຕົ້ນປີມາຮອດປັດຈຸບັນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນກ່ວາ 3% ເຊິ່ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນມານະພະຍາຍາມຈຳກັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາດອກເບ້ຍແຕ່ 1  2%/ປີໃນໄລຍະຜ່ານໄປດ້ວຍການບໍລິຫານຂອງທະນາຄານແຫ່ງລັດ ກໍຍັງຮັກສາໄດ້ອັດຕາດອກເບ້ຍກູຢຶມ ແຕ່ການລະດົມໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 3%, ດັ່ງນັ້ນໃນໄລຍະເວລາຈະເຖິງ ກໍຈະແມ່ນບັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຢ່າງແທ້ຈິງ.

ເມື່ອຕີລາຄາຜົນກະທົບຂອງບັນດາການກະທຳບໍລິຫານນະໂຍບາຍເງິນຕາຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງລັດ, ທ່ານ ຫງວຽນງອກເຊີນ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງຫ໋າຍເຢືອງ ຖືວ່າ:

ສຳລັບນະໂຍບາຍບໍລິຫານທີ່ມີໄຫວພິບຂອງທະນາຄານແຫ່ງລັດຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າ ແນ່ນອນວ່າຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຍັງມີຢູ່ແຕ່ບັນຫາແມ່ນ ເຮົາຕ້ອງນຳຊ້ແຫຼ່ງທຶນນີ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົແນໃດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ກໍ່ຄືມີປະສິດທິຜົນໃນການລົງທຶນຂອງທະນາຄານບໍ່ມີສະພາບການທີ່ບັນດາວິສາຫະກິດບໍ່ມີຄວາມສາມາດ ແຕ່ຍັງໄດ້ຮັບການກູ້ຢືມເງິນອີກວິສາກິດທີ່ມີຄວາມສາມາດຢ່າງເຂັ້ມແຂງມີການເຄື່ອນໄຫວຜະລິດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບການລົງທຶນຈາກທະນາານ.

ໃນສະພາບການບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫຍ່ໃນໂລກ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຮັດແໜ້ນເງິນຕາ ແລະ ເພີ່ມດອກເບ້ຍບໍລິຫານ, ສ້າງກຳລັງດັນຕໍ່ການບໍລິຫານນະໂຍບາຍເງິນຕາຂອງ ຫວຽດນາມ ຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ວິທີການແທດຈິງ ແມ່ນທະນາຄານການຄ້າ ແລະ ວິສາຫະກິດຕ້ອງເພີ່ມທະວີການຮ່ວມເດີນທາງ ແລະ ແບ່ງປັນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຊອກຫາການລະໂອກາດໃນການຮ່ວມມື. ທ່ານ ເຈິ່ນວັນເລິມ, ກຳມະການຜູ້ປະຈຳການກຳມາທິການການເງິນ - ງົບປະມານຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ: 

ເລື່ອງຍົກລະດັບດອກເບ້ຍສູງຂຶ້ນເພື່ອຈຳກັດການສະໜອງເງິນແມ່ນບໍ່ສ້າງຈຳນວນເງິນມະຫາສານໃນຕະຫຼາດນີ້ແມ່ນມາດຕະການວິທີການດີທີ່ສຸດເພື່ອຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ປີນີ້ໄພເງິເຟີ້ຂອງ ວຽດນາມ ບັນລຸຢູ່ລະດັບຕ່ຳຄືແນວນີ້ສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນຍ້ອນມີບັນດາມາດຕະການນະໂຍບາຍເງິນຕາ ເຊິ່ງທະນາຄານແຫ່ງລັດໄດ້ປະຕິບັດເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມປັດໄຈຫຼັກແຫຼ່ງແມ່ນພື້ນຖານເສດຖະກິດ ແຕ່ກໍ່ມີໝາກຜົນຂອງບັນດານະໂຍບາຍການເງິນທີ່ມີໄຫວພິບ ແລະ ບັນດານະໂຍບາຍນີ້ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຈະຕ້ອງສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີວ່າ ຕ້ອງມີບັນດາມາດຕະການໂດຍພື້ນຖານໃນການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍຄວບຄູ່, ທັງຮັບປະກັນໄພເງິນເຟີ້, ທັງຊຸກຍູ້ການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ. ມາດຕະການພື້ນຖານແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ອີງໃສ່ນະໂຍບາຍການເງິນເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຕ້ອງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຕ່າງໆຢ່າງຄົບຊຸດອີກດ້ວຍ, ຄືຊຸກຍູ້ການປ່ອຍເງິນລົງທຶນພາກລັດ, ພິຈາລະນາການຫຼຸດຜ່ອນບາງການໜູນຊ່ວຍການສະໜອງເງິນໃນໂຄງການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດໃນປີ 2023, ເມື່ອການເຕີບໂຕເສດຖະກິດປີນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນຄືນໃໝ່ ທ່າເຕີບໂຕທີ່ດີ, ຄາດວ່າຈະສູງກ່ວາ 8%. ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຫວັງວ່າທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຈະຮັກສານະໂຍບາຍການເງິນ, ມານະພະຍາຍາມຮັກສາທິດນຳບໍລິຫານນະໂຍບາຍມະຫາພາກ, ເພື່ອສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຮັບມືໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຢັ້ງ​ຢືນ​ຫຼັກ​ໝັ້ນ​ປັບ​ປຸງ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ, ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ ແລະ ບົດ​ບາດ​ເປັນ​ໃຈ​ກາງ​ຂອງ ອາ​ຊຽນ

ຫວຽດ​ນາມ ຢັ້ງ​ຢືນ​ຫຼັກ​ໝັ້ນ​ປັບ​ປຸງ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ, ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ ແລະ ບົດ​ບາດ​ເປັນ​ໃຈ​ກາງ​ຂອງ ອາ​ຊຽນ

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ, Samdech Techo Hun Sen, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 40, 41 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມກັບການນຳໃນພາກພື້ນ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການກໍ່ສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ, ການພົວພັນທາງການທູດ, ບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ, ບັນດາບັນຫາສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ. ຜ່ານນັ້ນ, ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະມາຊິກຍາມໃດກໍ່ມີຄວາມເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຮັກສາ ແລະ ປັບປຸງບົດບາດເປັນໃຈກາງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສຽງເວົ້າຂອງສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ທີ່ມີຕໍ່ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການພັດທະນາ
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