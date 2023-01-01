ຂ່າວສານ
ທະຫານຊາຍແດນແຂວງ ລາຍເຈົາ ຈັດພິທີຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດໄວຢູ່ເຂດໝູ່ບ້ານຊາຍແດນ
ວັນທີ 30 ທັນວາ, ຢູ່ບ້ານ ຕາຈາຍ (ຕາແສງຊາຍແດນ ຊີເລີເລົ່າ, ເມືອງ ຟອງໂຖ), ກອງບັນຊາການທະຫານຊາຍແດນແຂວງ ລາຍເຈົ້າ ໄດ້ສົມທົບກັບສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ສະມາຄົມກາແດງແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຟອງໂທ ຈັດລາຍການ “ລະດູບານໃໝ່ເຂດຊາຍແດນສ້າງຄວາມອົບອຸ່ນໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ” ໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຂດຊາຍແດນ. ຕາຈາຍ ຊື່ງແມ່ນບ້ານທຳອິດ ແລະ ແມ່ນບ້ານຕ່າງໜ້າໃຫ້ແກ່ 44 ບ້ານເຂດຊາຍແດນຈັດລາຍການ.
ລາຍການໄດ້ຈັດຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມໝາຍແທດຈິງຫຼາຍຢ່າງ, ຄື: ງານມະໂຫລານສິລະປະ, ປະຊາຊົນຕາແສງ ຊີເລີເລົ່າ ພ້ອມກັບທະຫານຊາຍແດນໄດ້ຫໍ່ເຂົ້າຕົ້ມມອບໃຫ້ຄອບຄົວທຸກຍາກ; ຈັດ “ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງສຸນດົ່ງ” ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນເລືອກເອົາສິ່ງຈຳເປັນກະກຽມໃຫ້ແກ່ບຸນເຕັດ; ກວດພະຍາດໂດຍບໍ່ເກັບຄ່າໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ ລາຍເຈົາ, ປ້ອມປ້ອງກັນຊາຍແດນ ຊີເລີເລົ່າ ໄດ້ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ບ້ານ ຕາຈາຍ ທີ່ມີມູນຄ່າ 25 ລ້ານດົ່ງ. ສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ສະພາກາແດງແຂວງ, ຄະນະພັກເມືອງ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນເມືອງ ຟອງໂຖ ໄດ້ມອບຂອງຂວັນ 70 ພູດ (ແຕ່ລະພູດມີມູນຄ່າ 300.000 ດົ່ງ) ໃຫ້ແມ່ຍິງທຸກຍາກ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ນັກຮຽນ ແລະ ບັນດາຄອບຄົວນະໂຍບາຍ.