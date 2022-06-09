Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທະນາຄານໂລກຫຼຸດການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕເສດຖະກິດທົ່ວໂລກໃນປີ 2022

WB ຖືວ່າ ພື້ນຖານເສດຖະກິດໂລກອາດຈະຜ່ານຜ່າໄລຍະຫຼຸດຄວາມໄວຢ່າງແຮງທີ່ສຸດ, ພາຍຫຼັງການຟື້ນຟູໃນເບື້ອງຕົ້ນຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກການຊຸດໂຊມໃນຮອບເວລາ 80 ປີຜ່ານມາ.
  (ພາບປະກອບ: THX/TTXVN)  

 ໃນບົດລາຍງານແງ່ຫວັງເສດຖະກິດທົ່ວໂລກເຊິ່ງປະກາດໃນວັນທີ 07 ມິຖຸນາ, ທະນາຄານໂລກ (WB) ໄດ້ຫຼຸດການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕເສດຖະກິດທົ່ວໂລກປີ 2022 ຕື່ມອີກ 1,2 ຄະແນນ, ລົງເຫຼືອພຽງ 2,9%, ພ້ອມທັງກ່າວເຕືອນຄວາມສ່ຽງທີ່ວ່າ ຫຼາຍປະເທດອາດຈະຕົກເຂົ້າສູ່ສະພາບຊຸດໂຊມຢ່າງຮ້າຍແຮງ.

WB ຖືວ່າ ພື້ນຖານເສດຖະກິດໂລກອາດຈະຜ່ານຜ່າໄລຍະຫຼຸດຄວາມໄວຢ່າງແຮງທີ່ສຸດ, ພາຍຫຼັງການຟື້ນຟູໃນເບື້ອງຕົ້ນຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກການຊຸດໂຊມໃນຮອບເວລາ 80 ປີຜ່ານມາ. ບົດລາຍງານກໍ່ເນັ້ນໜັກວ່າ ການປະທະກັນ ພ້ອມກັບບັນດາຜົນສະທ້ອນຈາກໂລກລະບາດໂຄວິດ -19 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດທົ່ວໂລກອາດຈະກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະເຕີບໂຕອ່ອນດ້ອຍແກ່ຍາວ ແລະ ໄພເງິນເຟີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ບົດລາຍງານແງ່ຫວັງເສດຖະກິດທົ່ວໂລກ ກໍ່ຄາດຄະເນການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຢູ່ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາ ອາດຈະຫຼຸດລົງຢ່າງແຮງ ເຫຼືອພຽງ 2,6% ໃນປີ 2022 ແລະ ຍັງເຫືຼອພຽງ 2,2% ໃນປີ 2023. ໃນຂະນະນັ້ນ, ການເຕີບໂຕຢູ່ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພວມພັດທະນາ ແລະ ຫາກໍພົ້ນເດັນພຽງບັນລຸ 3,4% ໃນປິ 2022.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ແຂກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເດີນ​ທາງ​ມາ ຫວຽດ​ນາມ ເພີ່​ມ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ຈຳ​ນວນຫຼາຍ, ນີ້​ແມ່ນ​ສັນ​ຍານທີ່​ດີກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ

ແຂກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເດີນ​ທາງ​ມາ ຫວຽດ​ນາມ ເພີ່​ມ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ຈຳ​ນວນຫຼາຍ, ນີ້​ແມ່ນ​ສັນ​ຍານທີ່​ດີກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ

ຕາມກົມໃຫ່ຍທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ແຂກຕ່າງປະເທດເດີນທາງມາ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ໃນເດືອນ ພຶດສະພາ 2022 ບັນລຸ 172,9 ພັນເທື່ອຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 70,6% ເມືຶ່ອທຽບໃສ່ເດືອນກ່ອນ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 12,8 ເທົ່າ ເມື່ອທຽບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top