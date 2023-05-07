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ຂ່າວສານ

ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ສືບຕໍ່ຊີ້ນຳການປະຕິບັດນະໂຍບາຍໜູນຊ່ວຍທຶນໃຫ້ວິສາຫະກິດ

ໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາດອກເບ້ຍ ໂດຍອີງໃສ່ການຕີລາຄາສະພາບການເສດຖະກິດພາຍໃນປະເທດ ກໍຄືສາກົນ.
  ທ່ານຜູ້ວ່າການທະການແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ດ່າວມິງຕູ (ພາບ: VGP)  

ທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວຂອງກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນ ເມສາປີ 2023 ຂອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ, ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 05 ພຶດສະພາ, ທ່ານຜູ້ວ່າການທະການແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ດ່າວມິງຕູ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາດອກເບ້ຍ ໂດຍອີງໃສ່ການຕີລາຄາສະພາບການເສດຖະກິດພາຍໃນປະເທດ ກໍຄືສາກົນ, ພ້ອມທັງຈະຍົກອອກການກຳນົດທິດລະອຽດໃຫ້ບັນດາທະນາຄານການຄ້າກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາດອກເບ້ຍໃຫ້ກູ້ຢືມ.

“ພວກຂ້າພະເຈົ້າ  ສືບຕໍ່ບໍລິຫານນະໂຍບາຍເງິນຕາຢ່າງມີໄຫວພິບ, ເໝາະສົມ ແລະ ຮັບປະກັນເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕໍ, ນັ້ນແມ່ນຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ຮັກສາລາຄາແລກປ່ຽນເງິນດົ່ງໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມກົມກຽວລະຫວ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ ແລະ ດອກເບ້ຍ. ຍ້ອນເຫດນັ້ນ, ການບໍລິຫານດອກເບ້ຍແມ່ນອີງໃສ່ຈິດໃຈຂົນຂວາຍ, ຊີ້ນຳໃຫ້ບັນດາທະນາຄານການຄ້າຫຼຸດຜ່ອນບັນດາລາຍຈ່າຍ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ກູ້ຍືມທຶນໃຫ້ເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດ”.

ທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນດຶກຈີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ຈະລາຍງານຕໍ່ລັດຖະບານບັນດາມາດຕະການຮັບມືກັບພາສີຕ່ຳສຸດທົ່ວໂລກໂດຍໄວ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການເງິນ ຫວຽດນາມ, ທັງຮັບປະກັນສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນ ເພື່ອສືບຕໍ່ດຶງດູດນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ປາດຖະໜາຢາກບັນດານັກລົງທຶນ ຍີ່ປຸ່ນ ຍູ້ແຮງການລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ປາດຖະໜາຢາກບັນດານັກລົງທຶນ ຍີ່ປຸ່ນ ຍູ້ແຮງການລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນ ຍີ່ປຸ່ນ ຈະຍູ້ແຮງການລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ; ສະເໜີໃຫ້ ຍີ່ປຸ່ນ ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຍົກສູງມູນຄ່າລະບົບຜະລິດຕະພັນກະເສດ.
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