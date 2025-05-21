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ຂ່າວສານ

ຖ​ື​ໝາກ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ປ່ອຍ​ເງິນ​ລົງ​ທຶນ​ພາກ​ລັດ ແມ່ນ 1 ໃນ​ມາດ​ຖານ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ພະ​ນັກ​ງານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດາກຳລັງໜູນໃໝ່ພວມຊຸກຍູ້ຄື: ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ເສດຖະກິດພູມປັນຍາ, ເສດຖະກິດເອກະຊົນ…ທີ່ຫາກໍ່ເລີ່ມຕົ້ນ, ຍັງບໍ່ມີໝາກຜົນແມ່ນຕ້ອງປັບປຸງ, ເພີ່ມທະວີ, ຊຸກຍູ້ກຳລັງໜູນທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມທາງໄກທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ກຳລັງໜູນການເຕີບໂຕໃນການລົງທຶນພາກລັດ ປີ 2025. ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນແບບທາງໄກຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ 63 ແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດາກຳລັງໜູນໃໝ່ພວມຊຸກຍູ້ຄື: ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ເສດຖະກິດພູມປັນຍາ, ເສດຖະກິດເອກະຊົນ…ທີ່ຫາກໍ່ເລີ່ມຕົ້ນ, ຍັງບໍ່ມີໝາກຜົນແມ່ນຕ້ອງປັບປຸງ, ເພີ່ມທະວີ, ຊຸກຍູ້ກຳລັງໜູນທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານ, ໃນນັ້ນມີການຊຸກຍູ້ການລົງທຶນພາກລັດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ບັນດາກະຊວງຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີອັດຕາປ່ອຍເງິນລົງທຶນພາກລັດ ສູງ, ພ້ອມທັງຕຳໜິຕິຕຽນ ສຳລັບບັນດາກະຊວງຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນທີ່ປ່ອຍເງິນລົງທຶນພາກລັດ ຊັກຊ້າ. ຕາມນັ້ນແລ້ວກໍ່ ຖືໝາກຜົນຂອງການປ່ອຍເງິນລົງທຶນແມ່ນ 1ໃນມາດຖານການຕີລາຄາພະນັກງານ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງພິລະຈານາລະບອບລະບຽບການຍັງມີຂໍ້ຕິດຂັດຫຍັງເພື່ອສືບຕໍ່ສະເໜີປັບປຸງ, ພິເສດຕ້ອງຄິດວ່າ ເປັນຫຍັງບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ, ວິສາຫະກິດເອກະຊົນພັດປ່ອຍເງິນລົງທຶນ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການຢ່າງວ່ອງໄວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມອບ​ລາງວັນ ​ປະ​ດິດ​ແຕ່ງ, ໂຄ​ສະ​ນາ​ຜົນ​ງານ, ວັນ​ນະ​ຄະ​ດີ, ສິ​ລະ​ປະ, ສື່ມວນ​ຊົນ

ມອບ​ລາງວັນ ​ປະ​ດິດ​ແຕ່ງ, ໂຄ​ສະ​ນາ​ຜົນ​ງານ, ວັນ​ນະ​ຄະ​ດີ, ສິ​ລະ​ປະ, ສື່ມວນ​ຊົນ

ຈາກບົດເຂົ້າຮ່ວມການເສັງກ່ວາ 1500 ບົດ, ສະພາກຳມະການໄດ້ເລືອກເອົາ ລາງວັນ A 12 ລາງວັນ, ລາງວັນ B 56 ລາງວັນ, ລາງວັນ C 102 ລາງວັນ, ພ້ອມທັງຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນ 46 ໝູ່ຄະນະ, ສ່ວນບຸກຄົນດີເດັ່ນໃນການເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາບັນດາຜົນງານ, ວັນນະຄະດີ, ສິລະປະ, ສື່ມວນຊົນ.
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