ຖືການພັດທະນາທັກສະດີຈີຕອນໃຫ້ແກ່ທົ່ວປວງຊົນແມ່ນຈຸດສຸມຂອງການຫັນເປັນດີຈີຕອນ
ວັນທີ 29 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຖາບັນບັນດິດວິທະຍາສາດ ສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ຈັດເວທີປາໄສວິທະຍາສາດ 2025 “ຄຸ້ມຄອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຫວຽດນາມ ໃນສະພາບການຫັນເປັນດີຈີຕອນ” ເພື່ອແນໃສ່ເຮັດແຈ້ງບົດບາດຂອງການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ໃນການປ່ຽນແປງໃໝ່ວິທີການຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ສະເໜີບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະນະໂຍບາຍ ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດໃນສັງກາດດີຈີຕອນ.
ກ່າວຄຳເຫັນໄຂເວທີປາໄສ, ທ່ານສາດສະດາຈານ, ປ.ອ ເລວັນເລີ້ຍ, ປະທານສະຖາບັນບັນດິດວິທະຍາສາດສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັ້ກວ່າ ມະຕິເລກທີ 57 ຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບການບຸກທະລຸພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ ໄດ້ກຳນົດວ່າການຫັນເປັນດີຈີຕອນແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາກຳລັງໜູນສຳຄັນແຖວໜ້າເພື່ອພັດທະນາໂດຍໄວ ແລະ ຍືນຍົງຂອງປະເທດຊາດ.
ທີ່ເວທີປາໄສ, ມີຫຼາຍຄຳເຫັນຖືວ່າ ຕ້ອງຊາບຊືນການຫັນເປັນດີຈີຕອນແມ່ນລັກສະນະລຸລ່ວງໃນວິວັດການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ. ຖືການພັດທະນາທັກສະດີຈີຕອນໃນທົ່ວປວງຊົນແມ່ນວຽກງານຈຸດສຸມຂອງການຫັນເປັນດີຈີຕອນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຕ້ອງປ່ຽນແປງຈິນຕະນາການລະບອບລະບຽ-ການຕາມທິດມຸ່ງໄປເຖິງການຄຸມຄອງບໍລິຫານມາຍັງການຄຸ້ມຄອງອີງຕາມຂໍ້ມູນ, ເພີ່ມທະວີກົນໄກທົດລອງທີ່ມີຄວບຄຸມເພື່ອປັບປຸງນະໂຍບາຍສຳລັບບັນດາບັນຫາເກີດຂຶ້ນໃໝ່ຢ່າງທັນການ.