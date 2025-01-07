ຂ່າວສານ
ຖັນແຖວປັນຍາຊົນ, ນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຍົກລະດັບກຳລັງແຮງແຫ່ງຊາດ
ປັນຍາຊົນເປັນຕົວແທນໃຫ້ພູມປັນຍາ, ຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຂອງຊາດ, ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງ ແລະ ກຳລັງໜູນສຳຄັນທີ່ສຸດ ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸ ແລະ ຄວາມວັດທະນາຖາວອນຂອງຊາດ.
ກຳລັງຫຼັກແຫຼ່ງນຳ ຫວຽດນາມ ພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຍືນຍົງ
ປັນຍາຊົນ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດ ຍາມໃດກໍແມ່ນກຳລັງນຳໜ້າໃນການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຂອງປະຊາຊົນ, ສ້າງທິດສະດີປະຕິວັດ ແລະ ໝູນໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກນິກເຂົ້າໃນພຶດຕິກຳຕົວຈິງ.
ປະຫວັດສາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຊີດຊູບັນດານັກປັນຍາຊົນ, ຜູ້ທີ່ເຜີຍແຜ່ບັນດາແນວຄິດຮັກຊາດ, ກ້າວໜ້າ ແລະ ປະຕິວັດ, ສ້າງປະຖົມປັດໄຈອັນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ຂະບວນການຕໍ່ສູ້ຍາດເອົາເອກະລາດ. ຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິ, ປັນຍາຊົນ ຫຼາຍຄົນໄດ້ຍອມເສຍສະຫຼະ, ຮຽງບ່າຮຽງໄຫຼ່, ເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວພ້ອມກັບພັກ, ທົ່ວປວງຊົນຜ່ານຜ່າທຸກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກ, ສິ່ງທົດທອບເພື່ອອຸທິດສ່ວນໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ. ມີນັກວິທະຍາສາດ, ແພດໝໍ, ນັກວິສະວະກອນ, ທະນາຍຄວາມ ໄດ້ປະກອບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ພູມປັນຍາ, ວັດຖຸໃຫ້ແກ່ການປະຕິວັດ ແລະ ມີປັນຍາຊົນຫຼາຍຄົນໄດ້ເສຍສະຫຼະຢ່າງອົງອາດກ້າຫານເພື່ອເອກະລາດ, ເສລີພາບຂອງຊາດ, ເພື່ອຄວາມຜາສຸກຂອງປະຊາຊົນ.
ປັດຈຸບັນນີ້, ໃນພາລະກິດແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ, ຊົນຊັ້ນປັນຍາຊົນໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍອັນພົ້ນເດັ່ນກ່ຽວກັບການອຸທິດສ່ວນ, ການປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າ, ຖັນແຖວປັນຍາຊົນ, ນັກວິທະຍາສາດ ມີການປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການສ້າງຜົນງານປະຕິວັດ, ພິເສດແມ່ນຜົນງານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ປະເທດ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ພາຍຫຼັງປະຕິບັດກິດຈະການປ່ຽນແປງໃໝ່ເປັນເວລາ 40 ປີ. ນັບແຕ່ການເປັນເສນາທິການເປີດທາງໃຫ້ແກ່ການປ່ຽນແປງໃໝ່ຈິນຕະນາການ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈິນຕະນາການເສດຖະກິດ ນຳ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກວິກິດການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບພື້ນຖານເສດຖະກິດສາກົນເທື່ອລະກ້າວ, ສະໜອງພື້ນຖານວິທະຍາສາດ, ນຳສະເໜີແນວຄວາມຄິດ, ການຕີລາຄາວິພາກທາງສັງຄົມ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ປະດິດຄິດສ້າງ, ສ້າງແນວຄວາມຄິດ, ປະດິດສ້າງບັນດາຜະລິດຕະພັນ ປະກອບສ່ວນຍູ້ແຮງວິວັດທະນາການຫັນເປັນປະເທດອຸດສາຫະກຳ, ທັນສະໄໝ, ຊຸກຍູ້ນະວັດຕະກຳ”.
ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຍົກລະດັບພູມປັນຍາຊົນ ແລະ ກຳລັງແຮງແຫ່ງຊາດ
ໂລກພວມຢູ່ໃນໄລຍະປ່ຽນແປງທີ່ມີລັກສະນະແຫ່ງຍຸກສະໄໝ. ການພັດທະນາຢ່າງແຮງຂອງວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ວັດທະນະທຳ, ສະຕິຄວາມຮັບຮູ້, ການກະທຳ ມີຜົນກະທົບໃນວົງກວ້າງ…. ອັນໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງສ້າງຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໂລກຄືນໃໝ່. ບັນດາການປ່ຽນແປງຢ່າງວ່ອງໄວໃນຫຼາຍດ້ານໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກໄດ້, ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ, ພັດທະນາພູມປັນຍາມວນມະນຸດ ແລະ ອະລິຍະທຳທົ່ວໂລກຢ່າງວ່ອງໄວ, ໃນນັ້ນ ບົດບາດຂອງຖັນແຖວປັນຍາຊົນ, ນັກວິທະຍາສາດ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດ.
ຖັນແຖວປັນຍາຊົນ, ນັກວິທະຍາສາດຕ້ອງມີິສະຕິຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງເລິກເຊິ່ງໃນໄລຍະປະຕິວັດໃໝ່, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຍົກລະດັບພູມປັນຍາ ແລະ ກຳລັງແຮງແຫ່ງຊາດ. ຖັນແຖວປັນຍາຊົນ, ນັກວິທະຍາສາດຕ້ອງສູ້ຊົນຮອດປີ 2030 ບັນລຸ 100 ຜົນງານປະດິດສ້າງ, ກິດຈະກຳວິທະຍາສາດໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບຂອງວິທະຍາສາດໂລກ; ຜົນງານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນລີຢີ, ສິລະປະວັນນະຄະດີຍາດໄດ້ໝາກຜົນເປັນໜ້າຊື່ນຊົມຫຼາຍຢ່າງ; ຮອດປີ 2045, ຖັນແຖວປັນຍາຊົນ ຫວຽດນາມ ຢືນອັນດັບ 1 ໃນພາກພື້ນ ແລະ ນອນໃນກຸ່ມແຖວໜ້າໂລກ; ມີນັກວິທະຍາສາດນັບຮ້ອຍທ່ານມີອິດທິພົນຜົນກະທົບໃນໂລກ, ບັນລຸໄດ້ລາງວັນລະດັບສາກົນໃນບັນດາຂົງເຂດ. ກ່າວຄຳເຫັນໃນງານພົບປະກັບປັນຍາຊົນ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ທີ່ພວມເຄື່ອນໄຫວໃນ ອົງການ ຝລັ່ງ ໂກໂຟນີ ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຝລັ່ງ ໂກໂຟນີ ຄັ້ງທີ 19 (ເດືອນ ຕຸລາ 2024), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:
“ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນຕ້ອງພັດທະນາດີຂຶ້ນ, ໝາຍຄວາມວ່າຂອບເຂດເສດຖະກິດ ຕ້ອງເພີ່ມຂຶ້ນທົບ 3 ເທົ່າ ປັດຈຸບັນ. ຢາກເຮັດໄດ້ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ, ມີພຽງເສັ້ນທາງໜຶ່ງດຽວ ນັ້ນແມ່ນວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ປະສົບການຈາກບັນດາປະເທດຄືແນວນັ້ນ. ຖ້າບໍ່ມີວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ ກໍຈະບໍ່ສາມາດມີການເຕີບໂຕໄດ້. ເມື່ອເບິ່ງຄືນລະດັບການເຕີບໂຕຂອງບັນດາປະເທດນັ້ນ ກໍ່ລ້ວນແຕ່ແມ່ນອີງໃສ່ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ ເຊັ່ນ ອາເມລິກາ, ຈີນ, ອິນເດຍ… ພວກເຮົາພັດໄປລັດໜ້າ ແລະ ກ້າວໄປກ່ອນບືນຕົວຂຶ້ນ, ນີ້ແມ່ນໂອກາດຂອງພວກເຮົາ”.
ກ່ຽວກັບອຳນາດກາດປົກຄອງ, ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງປັນຍາຊົນ, ນັກວິທະຍາສາດ, ຫວຽດນາມ ຕ້ອງປ່ຽນແປງໃໝ່ການບຳລຸງສ້າງຢ່າງແຮງ, ຄັດເລືອກ, ນຳໃຊ້, ຖືເປັນສຳຄັນໃນການນຳໃຊ້ປັນຍາຊົນ, ນັກວິທະຍາສາດ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະກັບປັນຍາຊົນ, ນັກວິທະຍາສາດໃນວັນທີ 30 ທັນວາ ຜ່ານມາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ຕ້ອງຖືການເຄົາລົບປັນຍາຊົນເປັນສຳຄັນ, ມີຂໍ້ກຳນົດເປັນລະອຽດໂດຍໄວ, ຖືໝາກຜົນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສົ້ນອອກບົນຈິດໃຈ “ເພື່ອປະຊາຊົນຮັບໃຊ້” ເປັນພື້ນຖານເພື່ອເຄົາລົບ, ມອບລາງວັນ, ຮັບປະກັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວັດທະນະທຳເຄົາລົບຜູ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ. ມີບັນດາມາດຕະການລະອຽດ ເພື່ອແນໃສ່ປ່ຽນແປງໃໝ່ຈິນຕະນາການ, ຍົກສູງ ແລະ ສ້າງຮັບຮູ້ລວມໃນລະບົບການເມືອງ ແລະ ທົ່ວສັງຄົມກ່ຽວກັບທີ່ຕັ້ງບົດບາດ, ຄວາມສຳຄັນຂອງການສ້າງຖັນແຖວປັນຍາຊົນໃນສະພາບການໃໝ່”.
ດ້ວຍທ່ວງທ່າ ແລະ ກຳລັງຂອງປະເທດຊາດພາຍຫຼັງ 40 ປີແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່, ດ້ວຍກາລະໂອກາດໃໝ່, ພັກ, ລັດ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ພວມຕັ້ງຄວາມຫວັງແກ່ການອຸທິດປະກອບສ່ວນດ້ວຍຂອບຂະໜາດ, ລະດັບໃໝ່, ດ້ວຍບັນດາບາດກ້າວບຸກທະລຸຂອງຖັນແຖວປັນຍາຊົນ, ນັກວິທະຍາສາດຢ່າງແຮງ. ເພາະວ່າ ມີພຽງແຕ່ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງແມ່ນເສັ້ນທາງຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ກ້າວເດີນຢ່າງທຽບທັນ, ບຸກທະລຸ ແລະ ບືນຕົວຂຶ້ນໃນໂລກໄດ້./.