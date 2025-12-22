ຂ່າວສານ
ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາບັນດານັກຮົບວິລະຊົນເສຍສະຫຼະຊີວິດຢູ່ລາວ
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 81 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ທັນວາ, ຄະນະຜູ້ແທນສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ໂດຍທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນມິງເຕິມ ນຳໜ້າ ໄດ້ຈັດພິທີຈຸດທູບໃຕ້ທຽນ, ຖະຫວາຍດອກໄມ້ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ, ອາໄລຫາບັນດານັກຮົບວິລະຊົນເສຍສະຫຼະຊີວິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ຢູ່ເຂດຮ່ອງຮອບ ສຳພັນສູ້ຮົບ ລາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ບ້ານເກີນ, ແຂວງວຽງຈັນ. ການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອແນໃສ່ຫວນຄືນປະຫວັດສາດອົງອາດກ້າຫານ ແລະ ມູນເຊື້ອວິລະຊົນຂອງກອງທັບປະຊາຊົນຫວຽດນາມ; ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ການການເສຍສະຫຼະຊີວິດ, ການອຸທິດສ່ວນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຄົນລຸ້ນພໍ່ລຸ້ນອ້າຍເພື່ອເອກະລາດ, ຄວາມເສລີພາບຂອງປະເທດຊາດ; ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມຕັດສິນໃຈ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນພາລະກິດແຫ່ງການກໍ່ສ້າງ, ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ, ປະກອບສ່ວນເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ, ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ແລະ ຫູ້ນສວ່ນຍຸດທະສາດລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ລາວ ເລິກເຊິ່ງກວ່າອີກ.